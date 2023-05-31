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Севілья - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 31 травня 2023, 22:00 - Puskas Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
0 - 0
Оновити
17'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
38%
Нічия
25%
Рома
38%
Цікаві факти
  • Sevilla FC haven't lost in their last 6 games.
  • AS Roma haven't lost in their last 4 games.
  • Sevilla FC wins 1st half in 30% of their matches, AS Roma in 29% of their matches.
  • Sevilla FC wins 30% of halftimes, AS Roma wins 29%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • Sevilla FC's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Sevilla FC have lost just 1 of their last 4 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Sevilla FC won 2, AS Roma won 1, 1 draws.
  • Sevilla FC scores 2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.75 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and AS Roma is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and AS Roma is 1.5.
  • Sevilla FC scores 1.77 goals when playing at home and AS Roma scores 1.03 goals when playing away (on average).
  • AS Roma haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2021
06.08.2020 - 19:55 Севілья 2 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Ельче 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 19:30 Вальядолід 0 - 3 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.05.2023 - 19:00 Фіорентина 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.05.2023 - 19:30 Рома 2 - 2 Завершено Салернітана Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:03 Байєр 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 19:00 Болонья 0 - 0 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Байєр В
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Новини команд
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
38%
Нічия
25%
Рома
38%
Склади команд
13
Bono
6
Telles, Alex
8
Неманья Гудель
44
Bade, Loic
16
Хесус Навас
10
Iван Ракiтiч
20
Фернандо
25
Salvatierra, Bryan
21
Олiвер Торрес
55
Ocampos, Lucas
19
En-Nesyri, Youssef
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
14
Рожер Ібаньєс
19
Celik, Zeki
16
Cristante, Bryan
8
Неманья Матіч
37
Леонардо Спінаццола
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
9
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 25
    Salvatierra, Bryan
    Півзахисник
  • 21
    Олiвер Торрес
    Півзахисник
  • 55
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 6
    Telles, Alex
    Захисник
  • 8
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 44
    Bade, Loic
    Захисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 9
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 14
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Штрафні
1
1
Кутові
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
13'
І знову завантажують штрафну іспанців римляни. Цього разу подавав Пеллегріні - неточно. Володіють перевагою підопічні Моурінью на старті матчу.
12'
Небезпечний момент
Ось це момент біля воріт Севільї! Спінаццолу залишили самотнього у центрі штрафного на точці 11 метрів - туди і прострілив Челік. Леонардо пробив у дотик, але удар полетів приблизно по центру воріт. Буну потягнув.
8'
Кутовий
Кутовий номінальні господарі розіграли пасом низом. Загострення не було.
7'
Після прострілу Фернандо з лівого флангу м'яч вийшов на кутовий.
4'
Гуделю добряче дісталося. Медики вивели його за бокову і надали допомогу. Футболіст Севільї уже повернувся у гру.
2'
Кутовий
Подача Пеллегріні з кутового спричинила зіткненння у штрафному "андалусійців". Ібаньєс і Гудель вдарилися головами.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
У активі Севільї шість перемог у Лізі Європи, а у Роми - жодної. "Андалусійці" ще не програвали у фінальному поєдинку ЛЄ, а "вовки" мають в пасиві одну поразку.
Запасні італійців: Боер, Свілар, Белотті, Бове, Вольпато, Вейналдум, Ель-Шаараві, Залевський, Камара, Карсдорп, Льоренте, Тахірович.
Рома: Патрісіу - Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг - Спінаццола, Крістанте, Матич, Челік - Пеллегріні, Ебрахам, Дібала.
Запасні іспанців: Флорес, Дмітрович, Ламела, Маркао, Буену, Мір, Монтьєль, Ньянзу, Папу Гомес, Рекік, Сусо, Хордан.
Севілья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Теллес - Фернандо, Ракитич - Окампос, Торрес, Хіль - Ен Несірі.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Цей поєдинок відбудеться на стадіоні "Пушкаш Арена", що розташований в угорському Будапешті.
Свисток
Головний арбітр матчу: Ентоні Тейлор (Англія)
Інфо
Це перший єврокубковий фінал цього сезону. Вирішальний матч Ліги конференцій запланований на 7 червня, а Ліги чемпіонів - на 10 червня.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію фінального поєдинку Ліги Європи, у якому іспанська Севілья зустрінеться з італійською Ромою.
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Анонс матчу "Севілья" - Рома 31.05.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Севілья" (Севилья) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Puskas Arena.

Дата проведення матчу: 31.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Севілья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Рома у попередньому футбольному матчі 06.08.2020 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Рома можна подивитися 31.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Реал - 27.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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