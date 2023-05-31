Севілья - Рома онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Севілья" (Севилья) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Puskas Arena.
Дата проведення матчу: 31.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Рома (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Севілья", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Рома у попередньому футбольному матчі 06.08.2020 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Реал - 27.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти "Фіорентина" - 27.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".
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