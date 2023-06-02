Фіорентина - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Єдиною втратою "фіалок" перед фіналом є досвідчений резервний голкіпер Сальваторе Сірігу. Водночас, один із лідерів атаки Ніколас Гонсалес має бути в строю. Девід Моєс на фінал недорахується форвардда Джанлуки Скамакки, який нещодавно переніс операцію на коліні.