Фіорентина - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Eden Arena.
Дата проведення матчу: 07.06.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Винцензо Италиано и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Прошедший матч команди "Фіорентина" був зіграний проти Сассуоло - 02.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".
Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".
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