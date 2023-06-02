  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фіорентина - Вест Хем Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Фіорентина - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 07 червня 2023, 22:00 - Eden Arena . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Фіорентина
Флоренция
0 - 0
Оновити
30'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
37%
Нічия
27%
Вест Хем Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • ACF Fiorentina have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • ACF Fiorentina wins 1st half in 38% of their matches, West Ham United in 33% of their matches.
  • ACF Fiorentina wins 38% of halftimes, West Ham United wins 33%.
  • When ACF Fiorentina leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When ACF Fiorentina is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, West Ham United has better performance than ACF Fiorentina.
  • ACF Fiorentina's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • ACF Fiorentina scores 2.05 goals when playing at home and West Ham United scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • ACF Fiorentina have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Останні матчі - Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.06.2023 - 21:30 Сассуоло 1 - 3 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.05.2023 - 19:00 Фіорентина 2 - 1 Завершено Рома В
Кубок Італії 2024
24.05.2023 - 22:00 Фіорентина 1 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.05.2023 - 16:00 Торіно 1 - 1 Завершено Фіорентина Н
Ліга конференцій 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 Базель 1 - 3 Завершено Фіорентина В
Показати більше
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Ліга конференцій 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 АЗ 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга конференцій 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено АЗ В
Показати більше
Хто переможе?
83 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
37%
Нічия
27%
Вест Хем Юнайтед
36%
Склади команд
1
Terracciano, Pietro
3
Biraghi, Cristiano
16
Ranieri, Luca
4
Нікола Міленковіч
2
Додо
38
Роландо Мандрагора
34
Соф'ян Амрабат
5
Bonaventura, Giacomo
99
Kouame, Christian
7
Лука Йовіч
22
Gonzalez, Nicolas
13
Альфонс Ареола
5
Coufal, Vladimir
4
Курт Зума
27
Aguerd, Nayef
33
Эмерсон
28
Soucek, Tomas
41
Rice, Declan
11
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
22
Мохамед Саїд Бенрахма
Стартовий склад
  • 99
    Kouame, Christian
    Форвард
  • 7
    Лука Йовіч
    Форвард
  • 22
    Gonzalez, Nicolas
    Форвард
  • 5
    Bonaventura, Giacomo
    Півзахисник
  • 38
    Роландо Мандрагора
    Півзахисник
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 3
    Biraghi, Cristiano
    Захисник
  • 16
    Ranieri, Luca
    Захисник
  • 4
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 2
    Додо
    Захисник
  • 1
    Terracciano, Pietro
    Воротар
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 27
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 13
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Винцензо Италиано
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Сейви
72%
Володіння м'ячем
28%
2
Штрафні
Фоли
2
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Фіорентина" - "Вест Хем Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Live Zone
Трансляція
29'
У нашому матчі поки що багато боротьби, а самого футболу обмаль. Хочеться бачити більше моментів.
26'
Кутовий
Бірагі подавав з правого флангу, але Міленкович пробив вище воріт. Відзначимо, що у цьому сезоні англійці з кутових не пропускали ще.
24'
Помилки у перехідних фазах суттєво впливають на якість гри у першій половині тайму.
21'
У ці хвилини першим номером грають італійці, а футболісти англійський команди сподіваються на контратаки.
19'
Обидві команди націлені на ворота, але поки що не вистачає конструктиву у заключній третині поля.
16'
Ніколас Гонсалес на швидкості намагався увірватися до штрафної, але Райс зіграв блискуче і відібрав м'яч.
13'
Небезпечний момент
Перший момент у нашому матчі. Цоуфал вкинув аут, а Райс потужно пробив з-за меж штрафної. М'яч пролетів повз дальню стійку.
11'
Футболісти обох команд помиляються у перехідних фазах. Відчувається хвилювання, але це не дивно, адже ціна помилки дуже велика.
9'
Мандрагора наважився на удар з-за меж штрафної, але пробив повз ворота. Потужно, але не точно.
7'
На перших хвилинах більше контролюють м'яч футболісти "Фіорентини", але поки що без просування вперед. Англійці досить організовано обороняються.
4'
Італійці зараз забрали м'яч під свій контроль і намагаються агресивно грати на чужій половині поля.
1'
Англійці активно розпочали гру. Антоніо змістився з флангу в центр, але пробив занадто слабко. Голкіпер без проблем забрав м'яч до рук.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Вест Хем" (стартовий склад): Ареола - Емерсон, Агерд, Зума, Цоуфал - Пакета, Райс, Соучек - Бенрама, Антоніо, Боуен
Інфо
"Фіорентина" (стартовий склад): Терраччано - Додо, Міленкович, Раньєрі, Бірагі - Бонавентура, Амрабат, Мандрагора - Гонсалес, Йовіч, Куаме
Єдиною втратою "фіалок" перед фіналом є досвідчений резервний голкіпер Сальваторе Сірігу. Водночас, один із лідерів атаки Ніколас Гонсалес має бути в строю. Девід Моєс на фінал недорахується форвардда Джанлуки Скамакки, який нещодавно переніс операцію на коліні.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію фіналу Ліги конференцій між "Фіорентиною" та "Вест Хемом". Гра розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Бешикташ Бешикташ 3 Коньяспор Коньяспор 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Анкарагюджю Анкарагюджю 1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Істанбулспор Істанбулспор 2 Умранієспор Умранієспор 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Гиресунспор Гиресунспор 2 Антальяспор Антальяспор 0 Завершено 05:00 - Сьогодні Болівар Болівар 2 Cerro Porteno Cerro Porteno 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Фіорентина" - "Вест Хем Юнайтед" 07.06.2023, Ліга конференцій

Противостояние між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Eden Arena.

Дата проведення матчу: 07.06.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Винцензо Италиано и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Фіорентина" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 07.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Фіорентина" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Прошедший матч команди "Фіорентина" був зіграний проти Сассуоло - 02.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 28.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Фіорентина" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга конференцій та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.