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Фіорентина - Інтер онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 24 травня 2023, 22:00 . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Фіорентина
Флоренция
1 - 2
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57'
Інтер
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
32%
Нічия
29%
Інтер
39%
Особисті зустрічі
Фіорентина
7
Перемог
26
Ігор
12
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 19:00 Інтер 0 - 1 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 21:45 Фіорентина 3 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.03.2022 - 19:00 Інтер 1 - 1 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Фіорентина 1 - 3 Завершено Інтер
Останні матчі - Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.05.2023 - 16:00 Торіно 1 - 1 Завершено Фіорентина Н
Ліга конференцій 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 Базель 1 - 3 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Фіорентина 2 - 0 Завершено Удінезе В
Ліга конференцій 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Фіорентина 1 - 2 Завершено Базель П
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.05.2023 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Фіорентина П
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.05.2023 - 19:00 Наполі 3 - 1 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.05.2023 - 21:45 Інтер 4 - 2 Завершено Сассуоло В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
32%
Нічия
29%
Інтер
39%
LIVE
Трансляція матчу "Фіорентина" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
52'
Три кутових поспіль виконала Фіорентина, Інтер у підсумку відбився.
50'
Подача Бірагі пішла точно на Кастровіллі, але навичок гри головою півзахиснику «фіалок» не вистачило.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Хоча моментів було не надто багато, Фіорентина та Інтер подарували нам одразу три голи в першому таймі. Сподіваємося, що друга половина зустрічі стане не менш захоплюючою.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано одну хвилину.
42'
Гонсалес повернувся відпрацювати в оборону та перехопив небезпечний пас Чалханоглу на Ачербі.
37'
Гоооол!!!
Інтер виходить уперед! Мартінес скористався навісом Барелли та в красивому стрибку вколотив м'яч над Террачано. В якій же крутій формі Лаутаро знаходиться!
33'
Пауза в грі, пов'язана з пошкодженням у Гонсалеса. Все гаразд, аргентинець зможе продовжити зустріч.
29'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Інтер! Брозович однією передачею розрізав оборону Фіорентини, а Мартінес холоднокровно переграв Террачано ударом у дальній кут.
24'
Небезпечний момент
Джеко не реалізував вихід віч-на-віч! Террачано максимально швидко скоротив дистанцію та змусив суперника пробити вище воріт.
18'
Гонсалес міг вискакувати на вбивчу позицію, але не найкращим чином обробив м'яч і Бастоні цим скористався.
15'
Інтер забрав ініціативу, але з просуванням до воріт суперника поки великі проблеми.
12'
Амрабат проігнорував підключення Бірагі та пробив із дальньої дистанції. Краще б поділився м'ячем із партнером.
7'
Думфріс перевисів усіх на кутовому, але завдати акцентованого удару не зумів. М'яч в руках у Террачано.
7'
Джеко пробивав з передачі Думфріса, м'яч зачепив одного з захисників і пішов на кутовий.
3'
Гоооол!!!
Фіорентина вже на третій хвилині відкриває рахунок! Гонсалес на дальній стійці замкнув простріл Іконе з лівого флангу. Захист Інтера зіграв просто жахливо.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Массіміліано Ірраті.
Запасні: Ваннуккі (в), Черофоліні (в), Барак, Брекало, Б'янко, Венуті, Данкан, Ігор, Йович, Куаме, Мандрагора, Раньєрі, Сапонара, Соттіль, Терзич.
Інфо
Стартовий склад Фіорентини (4-3-3): Террачано — Бірагі (к), Куарта, Міленкович, Додо — Амрабат, Кастровіллі, Бонавентуре — Гонсалес, Кабрал, Іконе. Головний тренер — Вінченцо Італьяно.
Запасні: Кордаз (в), Онана (в), Асллані, Белланова, Гальярдіні, Госенс, Д'Амброзіо, де Врей, Корреа, Лукаку, Мхітарян, Шкріньяр.
Інфо
Стартовий склад Інтера (3-5-2): Ханданович (к) — Бастоні, Ачербі, Дарміан — Дімарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфріс — Джеко, Мартінес. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Інтер — діючий володар Кубка Італії.
Міланці на шляху до фіналу пройшли Парму, Аталанту та Ювентус. «Фіалки» впоралася з Сампдорією, Торіно та Кремонезе.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фіналу Кубка Італії Фіорентина – Інтер.
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Анонс матчу "Фіорентина" - "Інтер" 24.05.2023, Кубок Італії

між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Італії 2024 .

Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Інтер" (Милан):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Фіорентина", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Фіорентина" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Фіорентина" - "Інтер" можна подивитися 24.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Фіорентина" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

команди "Фіорентина" був зіграний проти Торіно - 21.05.2023, у рамках Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

команди "Інтер" був зіграний проти Наполі - 21.05.2023, у рамках Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу "Фіорентина" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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