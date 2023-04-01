Фіорентина - Інтер онлайн трансляція матчу

між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Італії 2024 .
Дата проведення матчу: 24.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь "Фіорентина" (Флоренция) та командою "Інтер" (Милан):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Фіорентина", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Фіорентина" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
команди "Фіорентина" був зіграний проти Торіно - 21.05.2023, у рамках Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
команди "Інтер" був зіграний проти Наполі - 21.05.2023, у рамках Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.
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