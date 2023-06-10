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Верес - Металург онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 червня 2023, 13:00 . Трансляція: UA-Футбол
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
2 - 0
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28'
Металург
Запорожье
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Хід матчу
16' Михайло Шестаков 23' Денис Балан
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
37%
Металург
32%
Цікаві факти
  • MFC Metalurh Zaporizhya have lost none of their last 7 away matches.
  • The result of the first leg: MFC Metalurh Zaporizhya - Veres Rivne 1-0.
  • Veres Rivne wins 1st half in 17% of their matches, MFC Metalurh Zaporizhya in 30% of their matches.
  • Veres Rivne wins 17% of halftimes, MFC Metalurh Zaporizhya wins 30%.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When MFC Metalurh Zaporizhya leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When MFC Metalurh Zaporizhya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • MFC Metalurh Zaporizhya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne scores 1.12 goals when playing at home and MFC Metalurh Zaporizhya scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • MFC Metalurh Zaporizhya haven't lost in their last 4 games.
  • The winner of their last meeting was MFC Metalurh Zaporizhya.
  • On their last meeting MFC Metalurh Zaporizhya won by 1 goals.
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металург
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:00 Металург 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:00 Металург 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес П
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Останні матчі - Металург
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:00 Металург 1 - 0 Завершено Верес В
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Нива 1 - 1 Завершено Металург Н
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 Металург 1 - 0 Завершено Епіцентр В
Перша ліга України 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Карпати 0 - 1 Завершено Металург В
Перша ліга України 2022/2023
07.05.2023 - 16:00 Металург 0 - 1 Завершено Полісся П
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Головні події
ГООЛ! Денис Балан
23'
ГООЛ! Михайло Шестаков
16'
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Верес
32%
Нічия
37%
Металург
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 18
    Олександр Маткобожик
    Захисник
  • 19
    Khondak, Danyil
    Захисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 9
    Михайло Шестаков
    Півзахисник
    16
  • 12
    Bayda, Nazar
    Воротар
  • 3
    Богдан Сокол
    Захисник
  • 87
    Сергій Басов
    Захисник
  • 44
    Veklyak, Bogdan
    Захисник
  • 14
    Володимир Польовий
    Півзахисник
  • 25
    Krapyvnyi, Dmytro
    Півзахисник
  • 97
    Seitkhalilov, Suleiman Fakhriiovych
  • 6
    Shalfieiev, Yegor
    Півзахисник
  • 8
    Sad, Valerii
    Півзахисник
  • 10
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 9
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Mikitin, Volodimir
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
3
Кутові
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу Верес - Металург
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
25'
Запоріжці зараз намагаються грати першим номером, але гості багато помиляються у перехідних фазах.
22'
Гоооол!!!
Стандарт приносить успіх господарям. Кучеров подав зі штрафного, а Балан з декілкьох метрів розстріляв ворота - 2:0.
19'
Забитий м'яч безумовно додав господарям поля впевненості у власних силах. Ось так у нас перевернулося з ніг на голову. Рішення Іванова обговорюватимуть ще довго.
16'
Гоооол!!!
Господарі поля відкривають рахунок. Балан подав з флангу, а Крапивний головою зрізав м'яч у власні ворота.
14'
На початку зустрічі багато боротьбу у центрі поля, але на жаль, поки що обмаль конструктиву. Ціна помилки надто висока.
11'
Небезпечний момент
Після перегляду повтора арбітр скасував м'яч, адже побачив гру рукою Білоцерковця. Непростий епізод.
9'
Небезпечний момент
Арбітр пішов переглядати VAR.
8'
Гоооол!!!
Це просто неймовірно. Запоріжці реалізують свій перший момент. Після швидкої атаки Олексій Сидоров реалізував вихід один на один.
8'
Поки що відчувається хвилювання у підопічних Микитина. Вони не можуть вийти із захисту у напад.
6'
Владислав Шарай у боротьбі з Сейтхаліловим впав у штрафній, але порушення правил у цьому епізоді не було. Гравець "Вереса" міг навіть отримати попередження.
5'
Запоріжці прогнозовано віддали ініціативу суперникам і намагаються насамперед надійно зіграти у захисті.
2'
Пасіч потужно пробивав з меж штрафної, але влучив у захисника. Активно розпочали гру господарі поля.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Металург" (стартовий склад): Байда - Сокол, Басов, Векляк, Польовий, Крапивний, Сейтхалілов, Сад, Шалфєєв, Білоцерковець, Сидоров
Інфо
"Верес" (стартовий склад): Когут - Балан, Маткобожик, Хондак, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Блізніченко, С.Шарай, Пасіч, Шестаков
У господарів суттєві кадрові проблеми. Через дискваліфікацію не зіграють основні центральні захисники Курко та Вовченко. До того ж, невідомо чи зможе взяти участь у ключовому матчі Кльоц.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію другого матчу плей-оф за право грати в УПЛ між "Вересом" та "Металургом". Гра розпочнеться о 13:00. У суботу мінімальну перемогу святкували запоріжці - 1:0.
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Анонс матчу Верес - Металург 14.06.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Металург (Запорожье) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 14.06.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Металург (Запорожье):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Металург, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Металург та Верес у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Mikitin, Volodimir розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Металург можна подивитися 14.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Металург, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Металург - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металург.

Команда гостей

Назва: Металург (Запорожье)
Рік заснування Металлург (Запорожье): 2017
Країна: Украина
Тренер: Владимир Микитин

Прошедший матч команди Металург був зіграний проти Верес - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металург.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Металург онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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