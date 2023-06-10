Верес - Металург онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Металург 14.06.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Металург (Запорожье) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 14.06.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Металург (Запорожье):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Металург, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Металург та Верес у попередньому футбольному матчі 10.06.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Mikitin, Volodimir розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Металург - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металург.

Команда гостей

Назва: Металург (Запорожье)

Рік заснування Металлург (Запорожье): 2017

Країна: Украина

Тренер: Владимир Микитин



Прошедший матч команди Металург був зіграний проти Верес - 10.06.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металург.

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