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Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 27 червня 2023, 21:45 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Іспанія
2 - 2
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90'+5
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
28%
Нічия
28%
Україна
45%
Особисті зустрічі
Іспанія
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Україна
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна
Жіночий футбол 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Іспанія
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Хорватія В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 21:45 Румунія 0 - 3 Завершено Іспанія В
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна В
Жіночий футбол 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна В
Олимпиада 2021/2022
07.08.2021 - 14:30 Бразилія 2 - 1 Завершено Іспанія П
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Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 19:00 Румунія 0 - 1 Завершено Україна В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Хорватія В
Молодіжна збірна 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 2 Завершено Ірландія Н
Молодіжна збірна 2024
13.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Кувейт В
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна П
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Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
28%
Нічия
28%
Україна
45%
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Україна
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
90+2'
Небезпечний момент
Бражко перед штрафним зіграв на Кащука, але той слабко пробив до рук воротаря.
90'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
90'
Гоооол!!!
Гол. Отримавши передачу Родрі до правого кута воротарського, Руїс спокійно прибрав Сироту, після чого пробив повз Нещерета.
87'
Сич зайшов до правого флангу штрафного на дриблінгу, але пробив у суперника.
82'
Заміна
Вейга дограватиме замість Бернабе.
85'
Кащук зіграв до лівого флангу штрафного на В'юнника, але той із розвороту пробив у захисника.
81'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прицільний удар Судакова з пенальті в правий нижній кут!
80'
Небезпечний момент
Пенальті! Гільямон не перехопив закидання на лівий фланг штрафного на Сікана, а того потім збив Роман.
79'
Відскочив м'яч від Кащука під час переведення на правий фланг атаки.
77'
Офсайд
Родрі прострілив із правого флангу штрафного під удар Бернабе, який у дотик перевів на дальню стійку, де з офсайду по воротах не влучив Рікельме.
74'
Заміна
Родрі дограватиме замість Барренечеа.
74'
Заміна
Замість Назаренка вийшов Сікан.
73'
Заміна
Судакова випустили замість Очеретька.
69'
Бражко перевів м'яч на правий фланг атаки для Ляха, але той не втримав м'яч.
66'
Україна намагається грати в пас на чужій половині.
63'
Заміна
Сансета поміняли на Руїса.
63'
Заміна
Замість Камельйо гратиме Бланко.
63'
Заміна
Замість Криськіва гратиме Бражко.
63'
Заміна
Брагару поміняли на Кащука.
62'
Рікельме виконав штрафний із лівого флангу ударом над воротами.
60'
Рікельме отримав шипами по ногах від Желізка, який зробив підкат біля правого кута власного штрафного.
58'
Хіла не дав В'юннику зачепитись за відскок у центрі поля.
56'
Желізко приняв на себе дальній постріл Ороса з правого флангу.
54'
На ближній стійці перехопив Нещерет передачу Барренечеа з правого флангу.
51'
Нещерет забрав до рук скидання від Салюка передачі з правого флангу від Бернабе.
49'
Гоооол!!!
Гол. Безглуздий автогол забили у власні ворота за підсумком вибивання м'яча Сиротою в ноги Желізка в межах воротарського, після прострілу Рікельме з лівого флангу штрафного.
47'
Суперники неквапливо тримають м'яч на старті тайму.
46'
Заміна
А іспанці розважаються заміною воротаря Аггіресабали на Романа.
46'
Заміна
Вівчаренка замінили на Сича.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Дивом не понапривозили собі в першому таймі, але ще більше диво — те, що самі змогли забити. "Іспанія" від Ротаня переграє Іспанію справжню, нехай і маленьку. А якщо ще помилятись припинимо перед власним штрафним, то взагалі буде чудово. Але ж куди без цього?
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Спокійно граємо на завершення тайму.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
45'
Ляху в підкаті вдалось заблокувати подачу Санчеса з лівого флангу.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Божевільний ривок до правого флангу контратаки від Назаренка завершився подачею до центру штрафного на голову В'юннику, який пробив точно під поперечину!
41'
Санчес дав по ногах на лівому фланзі штрафного Салюку.
39'
Назаренко розкрутився з м'ячем на правому фланзі, але завершальний удар спрямував над воротами. з-за меж штрафного.
38'
Пошкодження ноги в Желізка в нашому штрафному.
36'
Не відліпити від корпусу було руку Вівчаренка, коли в неї подачею з правого флангу влучив Арнау.
33'
Лях робив прискорення правим флангом атаки, але суперники не відпустили далеко.
31'
У свояка з Очеретьком зіграв Орос на лівому фланзі штрафного, але Нещерет забрав відскок від ніг суперника.
29'
Рікельме з фолом на лівому фланзі штрафного атакував Ляха.
27'
Небезпечний момент
Нещерет вчасно прорахував помилку Салюка перед власним штрафним, який подарував м'яч Камельйо, та закрив удар суперника.
25'
Десь почали втрачати оберти команди. Може й на краще для нас.
22'
Команда Ротаня кидає виклик суперникам та грає в пас, як і вони самі.
20'
Небезпечний момент
Рікельме завадив Нещерету вкинути м'яч до гри з правого флангу штрафного, після чого пробив у порожні. А чи був той фол?
18'
В'юнник відіграв на прискорення Ляху до правого флангу штрафного, але подачу блокували.
16'
Брагару завершував зміщення з лівого флангу дальнім ударом, але влучив у голову захиснику.
13'
В'юнник із правого флангу штрафного від лицьової прострілив до зони перед воротарським, але захисник блокував на кутовий.
11'
Іспанці почали грати в свій звичний футбол у контролі.
9'
Небезпечний момент
Гільямон ударом головою з ближнього кута воротарського над воротами перевів подачу з кутового на лівому фланзі.
8'
На В'юнника до центру штрафного різали передачу з правого флангу, але воротар випередив.
7'
Жовта картка
Проти Бернарбе в центрі поля сфолив на картку Криськів.
6'
Небезпечний момент
Божевільний привоз від Очеретько передачею вдовж штрафного, яку перехопив Камельйо, але потім форвард не переграв Нещерета!
5'
Простріл від Барренечеа з правого флангу на ближній перехопив Сирота.
3'
Так, іспанці дійсно сидять на власній половині.
1'
Намагаємось володіти м'ячем. Без спротиву.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Україна та Іспанія вже вийшли до чвертьфіналу.
Інфо
Україна йде другою з шістьма очка та різницею 3:0.
Інфо
Іспанія йде першою з шістьма очками та різницею 4:0.
Запасні: Трубін, Фесюн, Таловєров, Сич, Сікан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков.
Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко — Очеретько, Желізко — Назаренко, Криськів, Брагару — В’юнник.
Запасні: Арнау Тенас, Роман, В. Гомес, Міранда, Пачеко, Бланко, Руїс, Родрі, Паредес, Баена, С. Гомес, Вейга.
Іспанія U-21: Агірресабала — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе, Сансет — Барренечеа, Орос, Рікельме — Камельйо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Донатас Румшас (Паланга, Литва) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи B. На полі стадіону Жулешті (Бухарест, Румунія) зіграють Іспанія U-21 та Україна U-21.
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Коментарі(1)
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Vlad21 (Украина)
27.06.2023 о 23:27
Сейчас бы наши должны побежать сильнее чем Испанцы и тогда можно забить и третий.
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Сьогодні Хорватія Хорватія 0 Румунія Румунія 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Португалія Португалія 2 Бельгія Бельгія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Нідерланди Нідерланди 1 Грузія Грузія 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Атлетік Атлетік 0 Будучность Будучность 3 Завершено 21:45 - 25.06.2023 Норвегія Норвегія 0 Франція Франція 1

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Анонс матчу Іспанія - Україна 27.06.2023, Євро U-21

між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.06.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Іспанія та командою Україна:

між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Україна у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось : 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Україна можна подивитися 27.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания

команди Іспанія був зіграний проти Хорватія - 24.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Румунія - 24.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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