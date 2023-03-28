Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Іспанія - Україна 27.06.2023, Євро U-21

між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.06.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Іспанія та командою Україна:

між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Україна у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось : 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія

Країна: Испания



команди Іспанія був зіграний проти Хорватія - 24.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина



команди Україна був зіграний проти Румунія - 24.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Україна.

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