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Іспанія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 01 липня 2023, 22:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Іспанія
0 - 0
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перерыв
Швейцарія
Хід матчу
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
44%
Нічия
27%
Швейцарія
29%
Прогноз на матч
Останні матчі - Іспанія
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Хорватія В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 21:45 Румунія 0 - 3 Завершено Іспанія В
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна В
Жіночий футбол 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна В
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Останні матчі - Швейцарія
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 21:45 Швейцарія 1 - 4 Завершено Франція П
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Швейцарія 2 - 3 Завершено Італія П
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Швейцарія В
Чемпіонат Австралії 2013/2014
04.09.2014 - 18:30 Україна 2 - 0 Завершено Швейцарія П
Чемпіонат Австралії 2013/2014
18.11.2013 - 19:30 Швейцарія 1 - 2 Завершено Україна П
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Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
44%
Нічия
27%
Швейцарія
29%
Трансляція
Складно комусь віддати ініціативу після першого тайму. Команди по черзі володіли м'ячем, але з конструктивом були проблеми. Момент до перерви був всього один, але 100%. Серхіо Гомес не реалізував вихід один на один.
Свисток
Перший тамй завершився - 0:0!
41'
Фабіан Рідер пробивав з-за меж штрафної, але у ближній кут не влучив.
39'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Серхіо Гомес вийшов на побачення з голкіпером, але пробив занадто слабко.
37'
Міранда активний у першому таймі, але точності не вистачає. Варто також відзначити пасивну гру нападника іспанців Руїса.
34'
Жовта картка
Ось тепер попередження і для іспанців. Грубо зіграв Віктор Гомес.
32'
Іспанці починають додавати в активності. Зараз дуже непросто оборонятися швейцарцям. Проте, поки що роботи у голкіперів немає.
30'
Хуан Міранда прорвався лівим флангом, але точно прострілити не зміг. Голкіпер швейцарців спокійно забрав м'яч до рук.
28'
Жовта картка
Перше попередження у матчі. Грубо у центрі поля зіграв Імері.
27'
Хочеться бачити більш конструктивний футбол, але ціна помилки є занадто високою. Ніхто із суперників ризикувати не хоче.
25'
Іспанці намагаються знову нав'язати свою гру, але розхитати захист суперників поки що не можуть.
22'
Варто відзначити футболістів збірної Швейцарії, які не дають іспанцям грати першим номером. Зараз саме швейцарці більше контролюють м'яч.
19'
Амдуні змістився з флангу в центр, але з його ударом у ближній кут спокійно впорався голкіпер збірної Іспанії.
17'
Зараз дуже складно комусь віддати ініціативу. Команди по черзі володіють м'ячем, але без небезпечних моментів.
14'
Швейцарці отримали право на стандарт, але вдало його розіграти не змогли. М'яч після подачі Імері полетів занадто неточно.
11'
Швейцарці намагаються не програвати боротьбу у центрі поля, але зачепитися за м'яч їм вдається рідко. Іспанці гру контролюють.
8'
Родрі змістився з флангу в центр, але пробив занадто слабко. Голкіпер спокійно забрав м'яч до рук.
6'
Зараз іспанці прогнозовано взяли м'яч під свій контроль, але поки що без просування вперед. Захисники швейцарської збірної поки що встигають за своїми опонентами.
3'
Швейцарці активно розпочали гру, але поки що без ударів по воротам. Агресивно грають номінальні гості.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Швейцарія U-21 (стартовий склад): Саіпі - Вуійоз, Аменда, Стергіу, Блум, Рідер, Яшарі, Ндой, Імері, Маль, Амдуні
Інфо
Іспанія U-21 (стартовий склад): Тенас - Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда, Бланко, Баена, Сансет, Родрі, Руїс, Серхіо Гомес
У групі D усі три матчі виграли французи, а от Швейцарія, Італія та Норвегія здобули по одній перемозі. У плей-офф швейцарців вивела краща різниця м'ячів.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію чвертьфіналу молодіжного Євро між Іспанією та Швейцарією. Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Іспанія - Швейцарія 01.07.2023, Євро U-21

між командою Іспанія та командою Швейцарія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.07.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания

команди Іспанія був зіграний проти Україна - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария

команди Швейцарія був зіграний проти Франція - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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