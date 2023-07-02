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Англія - Португалія онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 02 липня 2023, 19:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
24'
Португалія
Хід матчу
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Англія
45%
Нічия
25%
Португалія
30%
Прогноз на матч
Останні матчі - Англія
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Німеччина В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Ізраїль В
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 19:00 Чехія 0 - 2 Завершено Англія В
Чемпіонат світу U20 2024
01.06.2023 - 00:00 Англія 1 - 2 Завершено Італія П
Жіночий футбол 2024
06.04.2023 - 21:45 Англія 1 - 1 Завершено Бразилія Н
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Останні матчі - Португалія
Новини команд
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Англія
45%
Нічия
25%
Португалія
30%
Трансляція
23'
20'
Вирівнялася та перейшла до центру поля гра. Підопічні Жорже витримали стартовий тиск і навіть вдало огризаються.
14'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент створюють саме португальці! Пішов розіграш другим темпом після стандарту, Нету підчатував на дальній стійці і потужно пробив. Хороший сейв від Траффорда, було непросто зреагувати.
13'
Нарешті Португалія змогла увійти до карного суперника. Нету на дриблінгу заробив кутовий, однак скористатися стандартним положенням португальці не змогли.
11'
Гіббс-Вайт виконав невдалу подачу з кута поля.
10'
Цікаво розвивався наступ англійців, але Ремзі довго зволікав і зміг заробити лише кутовий.
7'
Гра під повним контролем Англії. Португальці грають другим номером, утім якісних виходів до атаки в них досі не було.
4'
Англійці розіграли класну комбінацію, але завершальний удар Джонса виявився невдалим.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Раде Обренович (Словенія).
Запасні: Гріффітс (в), Рашворт (в), Арчер, Брантвейт, Джонсон, Дойл, Крессвелл, Палмер, Скіпп, Сміт-Роу, Томас.
Інфо
Стартовий склад Англії (4-4-2): Траффорд — Колвілл, Харвуд-Белліс (к), Гарнер, Ааронс — Гіббс-Вайт, Джонс, Ремзі, Гомес — Мадуеке, Гордон. Головний тренер — Лі Карслі.
Запасні: Мейшеду (в), Соареш (в), Алмейда, Лелу, Альфонсу, Васку, Вітал, Вітінья, Араужу, Бернарду, Енріке, Морейра.
Інфо
Стартовий склад Португалії (4-3-3): Біай — Тавареш, Амару, Пенетра, Зе Карлуш — Кошта, Данташ (к), Невеш — Нету, Сілва, Консейсау. Головний тренер — Руй Жорже.
Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з Ізраїлем, який у серії пенальті здолав господарів турніру Грузію.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію чвертьфіналу Євро U21 Англія — Португалія.
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Анонс матчу Англія - Португалія 02.07.2023, Євро U-21

між командою Англія та командою Португалія проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 02.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия

команди Англія був зіграний проти Німеччина - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия

команди Португалія був зіграний проти Бельгія - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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