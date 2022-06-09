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Франція - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 02 липня 2023, 22:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Франція
1 - 2
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45'
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
107 Користувачів зробило свій вибір
Франція
23%
Нічия
28%
Україна
49%
Особисті зустрічі
Франція
4
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Україна
Молодіжна збірна 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Україна 3 - 3 Завершено Франція
Молодіжна збірна 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франція 5 - 0 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2015/2016
13.10.2015 - 19:45 Франція 2 - 0 Завершено Україна
Юношеский чемпионат Европы U-19 2014/2015
09.07.2015 - 19:00 Україна 1 - 3 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Євро U-21 2023/2024
28.06.2023 - 21:45 Швейцарія 1 - 4 Завершено Франція В
Євро U-21 2023/2024
25.06.2023 - 21:45 Норвегія 0 - 1 Завершено Франція В
Євро U-21 2023/2024
22.06.2023 - 21:45 Франція 2 - 1 Завершено Італія В
Євро. Жінки 2022/2023
27.07.2022 - 22:00 Німеччина 2 - 1 Завершено Франція П
Молодіжна збірна 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Україна 3 - 3 Завершено Франція Н
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Останні матчі - Україна
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 19:00 Румунія 0 - 1 Завершено Україна В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Хорватія В
Молодіжна збірна 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 2 Завершено Ірландія Н
Молодіжна збірна 2024
13.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Кувейт В
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Хто переможе?
107 Користувачів зробило свій вибір
Франція
23%
Нічия
28%
Україна
49%
Трансляція
43'
Не можемо ми увійти до штрафного майданчика, це проблема - французи добре обороняються.
40'
Офсайд
Офсайд у Барколя, але зараз піджимають французи
39'
На флангу наші контру організували, але Кащук не дивлячись віддав просто в ноги супернику
38'
Небезпечний момент
Ой ой, який удар Барколя – з підкруткою, трохи з флангу – Трубін лише поглядом проважав, але штанга нас рятує! Але удар справді просто шикарний!
36'
Ох, Судаков так віддавав на Трубіна, що ледь до лікарні не відправив, нашому кіперу довелося виходити і підтискати гравця суперника, який пресингував
34'
Французи довго катали м'яч, накручували наших, але в результаті удар Тюрама був заблокований.
33'
Мудрик, можна сказати, зробив різницю
32'
Гоооол!!!
Судаков чітко реалізовує пенальті! 1:1!
30'
Небезпечний момент
Мудрик заробив пенальті! Увійшов у штрафну на швидкості, Калюлю виставив ногу!
29'
Покатали ми м'яч пару хвилин у центрі поля, а ось увійти до останньої третини дуже непросто
27'
Барколя непогано вирізав із флангу, але Трубін накрив на виході
26'
Інфо
4:0 за кутовими – на користь Франції
25'
Небезпечний момент
Небезпечна атака Франції – Гуірі після навісу пробивав головою, але Трубін тягне з-під поперечини!
24'
Мудрик намагався втекти від Сімакана, але француз чітко грає у підкаті
23'
Офсайд
Ай ай! Наша атака флангом, пас у штрафну - Мудрик другим темпом додає, ногу вставляє Кащук, м'яч у воротах! Але ні, в осфайді все-таки Олексій.
20'
Що ж, дивитимемося на наші аргументи в атаці. Відступати вже нема куди
19'
Гоооол!!!
Гоооол! Франція! Пропустили ми по флангу атаку, передача на Шеркі, той на замаху прибрав Таловєрова і котнув Трубіну на протиході! Програємо 0:1!
17'
Шарки зі штрафного б'є - набагато вище. Можна видихати
15'
Штрафний для Франції, метрів 23-25 до воріт. Таловєров заштовхав суперника
13'
Інфо
Окремо зазначимо, що на матчі є ВАР
12'
Французи більше контролюють м'яч. Втім, це було прогнозовано
11'
Криськів вирізав на Кащука, але тому не вдалося протіснити Калюлю
9'
Мудрик пройшов флангом, подав не дуже добре, але й французи не одразу розібралися - після рикошету таки винесли французи
7'
Небезпечний момент
Ох, а ось момент у Франції! Баркола увійшов до штрафного майданчика, пробивав з кута, але Трубін встиг скластися - потім гравець франції додавав метрів з 12-ти, але удар відверто не вийшов! Небезпечно було!
4'
Кутовий
Два кутові подали французи, причому через розіграш. Але все гаразд, ми відбилися
2'
Криськів увійшов у штрафну, але пробити йому не дали, накрили захисники нашого форварда
1'
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди, звучать гімни країн
Інфо
Окремо зазначимо, що Михайло Мудрик вийде у старті нашої команди
Інфо
Стартовий склад збірної Франції:Шевальє, Нкунку, Лукеба, Сімакан, Калулу, Ле Фе, Какре, Хефрен Тюрам, Барколя, Гуірі, Шеркі
Інфо
Запасні збірної України: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Сікан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько
Інфо
Стартовий склад збірної України: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Сич, Батагів, Бражко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Кащук, Криськів
У нашої збірної, крім іншого, є шанс потрапити на Олімпіаду, якщо команда здобуде перемогу сьогодні ввечері. Оскільки Англія та Франція не претендують на жодну з трьох путівок на Ігри 2024 року в Парижі, місце у півфіналі може дозволити Україні кваліфікуватися на олімпійський футбольний турнір.
Букмекери вважають лідерами протистояння французів. Безумовно, враховуючи кадровий потенціал, ця збірна вважається одним із головних претендентів на перемогу у турнірі. Але сподіватимемося, що команда Ротаня зможе здивувати
Суперник дуже серйозний. Ми грали із французами в одній відбірковій групі до турніру. Програли на виїзді 0:5 та зіграли вдома 3:3.
Інфо
Поєдинок відбудеться у румунському Клужі. Початок – о 22:00. Судитиме португалець Жоау Піньєру
Плей-офф, пан чи пропав. програв – вилетів.
Добрий вечір! Молодіжне Євро входить до заключної фази. Матч плей-офф, та UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Україна - Франція!
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Коментарі(2)
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Brian Cohen (Дніпро)
02.07.2023 о 22:37
+++!!!
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megrivan (Курячі Лози)
02.07.2023 о 22:27
Цікаво, чому Трубін впав праворуч, коли француз бив у лівий від Трубіна бік? Це оригінально - стрибати за мячем до удару.
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Останні матчі
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Анонс матчу Франція - Україна 02.07.2023, Євро U-21

між командою Франція та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 02.07.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Франція та командою Україна:

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Франція у попередньому футбольному матчі 09.06.2022 закінчилось : 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Україна можна подивитися 02.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Франція - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция

команди Франція був зіграний проти Швейцарія - 28.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Іспанія - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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