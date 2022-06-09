Франція - Україна онлайн трансляція матчу

У нашої збірної, крім іншого, є шанс потрапити на Олімпіаду, якщо команда здобуде перемогу сьогодні ввечері. Оскільки Англія та Франція не претендують на жодну з трьох путівок на Ігри 2024 року в Парижі, місце у півфіналі може дозволити Україні кваліфікуватися на олімпійський футбольний турнір.