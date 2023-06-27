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Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-21 - 05 липня 2023, 22:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Іспанія
2 - 1
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перерыв
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
23%
Нічия
27%
Україна
51%
Особисті зустрічі
Іспанія
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Україна
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна
Жіночий футбол 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Іспанія
Євро U-21 2023/2024
01.07.2023 - 22:12 Іспанія 2 - 1 Завершено Швейцарія В
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Хорватія В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 21:45 Румунія 0 - 3 Завершено Іспанія В
Юнацька збірна 2024
28.03.2023 - 19:00 Іспанія 4 - 0 Завершено Україна В
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Останні матчі - Україна
Євро U-21 2023/2024
27.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 2 Завершено Україна Н
Євро U-21 2023/2024
24.06.2023 - 19:00 Румунія 0 - 1 Завершено Україна В
Євро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Хорватія В
Молодіжна збірна 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 2 Завершено Ірландія Н
Молодіжна збірна 2024
13.06.2023 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Кувейт В
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Новини команд
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
23%
Нічия
27%
Україна
51%
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Україна
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
45'
44'
Жовта картка
Сич торкнувся Баени неподалік від карного, той впав. Тепер і в наших є попередження.
41'
Небезпечний момент
Тенас здійснив блискучий сейв! Сікан в акробатичному стилі замикав навіс Мудрика, але воротар Іспанії витягнув м'яч із кута.
37'
Жовта картка
Бланко отримав жовту за грубий зрив атаки. Арбітр помилився, не давши продовжити гру, м'яч залишався в нас.
34'
Непоганий штрафний заробив для своєї команди Судаков, але скористатися їм не вдалося. Мудрик погано подав.
30'
Зараз уже підопічні Ротаня володіють м'ячем і ігровою ініціативою. Не часто нашій збірній доводилося відігруватись на цьому турнірі.
26'
Швидка атака іспанців виглядала дуже перспективно, але Родрі перемудрив з пасом п'ятою.
24'
Гоооол!!!
Виходить уперед Іспанія. Сансету дали час на підступах до карного і футболіст Атлетіка одразу ж покарав дальнім ударом.
21'
Після активного відтинку з двома забитими м'ячами обидві команди трохи заспокоїлися. Іспанія продовжує будувати позиційні атаки.
17'
Гоооол!!!
На жаль, одразу ж пропускаємо. Батагов провалив свою зону, Бражко не зумів підстрахувати і Руїс, обігравши Трубіна, спрямував м'яч у сітку.
13'
Гоооол!!!
Україна відкриває рахунок! Блискавичну контратаку точним ударом з району одинадцятиметрової позначки завершив Бондаренко. Не можна не відзначити також гру Мудрика в цьому епізоді, саме він записав асист у свій актив.
12'
Небезпечний момент
Баена підключився до карного та створив небезпечний момент. Непогана позиція для удару була, але півзахисник Вільярреала не влучив у площину.
11'
Інфо
Відсоток володіння м'ячем 61 проти 39 на користь іспанців.
9'
Скористатися стандартним положенням Іспанії не вдалося.
8'
Сансет хитнув Таловєрова й одразу потужно пробив у ближній кут. Трубіну довелося попрацювати, щоб перевести м'яч на кутовий.
5'
На початку зустрічі іспанці очікувано домінують. Але поки без моментів, наші хлопці компактно розташовуються в захисті.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія).
Запасні: Агірресабала (в), Роман (в), Барренечеа, Бернабе, Вейга, Гільямон, Камельйо, Мартінес, Орос, Рікельме, Санчес, Хіла.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: (4-2-3-1) Тенас — Міранда, Пачеко, Паредес, Віктор Гомес — Баена, Бланко — Серхіо Гомес, Сансет, Родрі — Руїс (к). Головний тренер — Санті Денія.
Запасні: Нещерет (в), Фесюн (в), Брагару, Ванат, В'юнник, Желізко, Кащук, Лях, Очеретько, Салюк, Сирота.
Інфо
Стартовий склад України (4-2-3-1): Трубін — Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич — Бондаренко (к), Бражко — Мудрик, Судаков, Назаренко — Сікан. Головний тренер — Руслан Ротань.
На стадії чвертьфіналу Іспанія пройшла Швейцарію (2-1), Україна — Францію (1-3).
Іспанія та Україна вже зустрічалися на цьому турнірі. В останньому турі групового етапу другими складами зіграли 2-2.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію півфіналу Євро U21 між Іспанією та Україною.
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Анонс матчу Іспанія - Україна 05.07.2023, Євро U-21

між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 05.07.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Іспанія та командою Україна:

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Україна у попередньому футбольному матчі 27.06.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Україна можна подивитися 05.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Євро U-21. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания

команди Іспанія був зіграний проти Швейцарія - 01.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Іспанія - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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