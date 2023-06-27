Іспанія - Україна онлайн трансляція матчу

між командою Іспанія та командою Україна проходитиме в рамках по футболу: Євро U-21 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 05.07.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Іспанія та командою Україна:
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Україна у попередньому футбольному матчі 27.06.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
команди Іспанія був зіграний проти Швейцарія - 01.07.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Україна
Країна: Украина
команди Україна був зіграний проти Іспанія - 27.06.2023, у рамках Євро U-21 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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