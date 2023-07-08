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ЛНЗ - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 липня 2023, 15:00 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
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33'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
29' Gucek, Luka
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
31%
Нічия
18%
Чорноморець
52%
Цікаві факти
  • FC Chernomorets Odessa have a winning streak of 3 matches away from home.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 53% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 33% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 53% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 2 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 16:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФСК Маріуполь Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.06.2023 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 0 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:03 ФК Львів 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай П
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Головні події
29'
Gucek, Luka
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
31%
Нічия
18%
Чорноморець
52%
Склади команд
Стартовий склад
  • 72
    Samoylenko, Kirill
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 71
    Lopyryonok, Maksym Ivanovich
    Захисник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 77
    Антон Савін
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Хамелюк
    Півзахисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Ковпак
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
6
Штрафні
5
5
Фоли
4
Удари в отвір
2
3
Удари повз
3
2
Кутові
1
Офсайди
2
2
Сейви
1
Блоковано ударів
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
31'
29'
Жовта картка
Цікаво! Гучек затягнув м'яч у штрафну, у боротьбі шукав контакт, у результаті - впав, за що отримав жовту від Романюк за симуляцію.
27'
Небезпечний момент
Ой, який ситуативний момент гостей - після прострілу другим темпом Йєде все-таки вивалився на удар, але пробив не найкращим чином! Тим не менш, кіпер ЛНЗ зреагував на важкий удар із кількох метрів!
25'
Кутовий
Кутовий для ЧО - навіс, і знову повітря за ЛНЗ
24'
Небезпечний момент
Ой ой! Який момент у ЛНЗ! Як Прядун вивів Савіна фактично віч-на-віч за місцем лівого йнсайда, але Антон пробив вище!
22'
Небезпечний момент
Ще мить! Йєде класно прийняв у штрафній, розвернувся, скинув під удар Шпорну, який викручував у дев'ятку, але трохи вище м'яч пішов!
20'
Кузик знову – пробив, правда удар явно не вийшов. Активний Орест у гостей
19'
Штрафний на фланзі для моряків – Кузик навісив, але захисники ЛНЗ виграли повітря
17'
Небезпечний момент
Відповідь ЛНЗ! Бойко отримав розрізну передачу, прикрив корпусом, поборовся і пробив трохи мимо! Дуже непогано вийшло!
16'
Хороша флангова атака гостей – через Кузика Путря вивалився, віддавав простріл, але захисники встигли винести. А атака була непогана
14'
Бойчук поборовся на фланзі, але Романюк там побачила фол в атаці
12'
Небезпечний момент
А ось це небезпечно! Кузик пртягнув м'яч, вивалилися моряки три в два, але Орест вирішив не бити, а віддати, причому зробив це не дуже гарно!
9'
Самойленко нафінтив у своєму штрафному майданчику. Досить самовпевнена гра кіпера черкащан
8'
Загалом, поки що рівна гра, темп не дуже високий
6'
Хамелюк активно пресингував кіпера моряків, але робив це з фолом
4'
Розвідка у нас поки що. Обидві команди промацують суперника
2'
Перший дальній удар від Кузика – без проблем для кіпера господарів
1'
Свисток
Поїхали, стартовий свисток!
Команди вже на полі
Інфо
Запасні Чорноморця: Шевченко, Варакута, Штогрін, Грисьо, Хадіда, Данилюк, Ситников, Ухань
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек, Кузик, Шпорн, Ієде, Бойчук
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Копил, Насонов, Нич, Олійник, Пасіч, Тарасенко, Шестаков
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець, Норенков, Прядун, Рибалка, Савін, Стасюк, Хамелюк
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00. Головний суддя поєдинку – Анастасія Романюк
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! УПЛ повернулася, і UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 1-го туру, у якому ЛНЗ прийме Чорноморець.
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Анонс матчу ЛНЗ - Чорноморець 30.07.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 30.07.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 08.07.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Ковпак и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Чорноморець можна подивитися 30.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший матч команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 23.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 08.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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