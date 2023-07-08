ЛНЗ - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 30.07.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 08.07.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Ковпак и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Александр Ковпак
Прошедший матч команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 23.07.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти ЛНЗ - 08.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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