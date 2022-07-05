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Янг Бойз - Динамо онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 12 липня 2023, 20:05
Рейтинг матчу:
Янг Бойз
Берн
1 - 2
Оновити
36'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Янг Бойз
29%
Нічия
31%
Динамо
40%
Особисті зустрічі
Янг Бойз
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершено Янг Бойз
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
02.11.2017 - 20:00 Янг Бойз 0 - 1 Завершено Динамо
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
19.10.2017 - 22:05 Динамо 2 - 2 Завершено Янг Бойз
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
02.08.2017 - 21:15 Янг Бойз 2 - 0 Завершено Динамо
Останні матчі - Янг Бойз
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
29.05.2023 - 17:30 Янг Бойз 2 - 1 Завершено Винтертур В
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
25.05.2023 - 21:30 Лугано 2 - 0 Завершено Янг Бойз П
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
21.05.2023 - 15:15 Сьйон 0 - 2 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
14.05.2023 - 15:15 Янг Бойз 1 - 1 Завершено Цюрих Н
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
06.05.2023 - 21:30 St. Gallen 0 - 2 Завершено Янг Бойз В
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Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 18:30 Динамо 8 - 0 Завершено Вольфсбергер В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 18:20 Динамо 4 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо В
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Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Янг Бойз
29%
Нічия
31%
Динамо
40%
Трансляція
32'
Небезпечний момент
29'
Фасснахт міг вискакувати віч-на-віч із воротарем, але далеко відпустив м'яч і Бущан одразу ж цим скористався.
25'
Малувуну протягнув м'яч лівим флангом і пробив у ближній кут. Бущан повністю контролював ситуацію.
23'
Гоооол!!!
Динамо дуже швидко повертає собі лідерство! Ярмоленко віддав геніальну передачу п'ятою на дальню штангу, а Беніто з другої спроби пробив Расіоппі.
19'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Янг Бойз! Еліа просто знищив на швидкості Дячука та впевнено переграв Бущана.
16'
Небезпечний момент
Неприємно пробивав головою Нсаме після подачі з кутового, Бущан кінчиками пальців відвів загрозу.
14'
Малувуну заробив для своєї команди штрафний із небезпечної позиції, але скористатися стандартом швейцарцям ре вдалося.
13'
Офсайд
Дячук скористався класним закиданням Сидорчука та вразив ворота, але арбітр зафіксував офсайд.
12'
Нсаме отримав м'яч у карному майданчику суперника, але надто довго готував удар та дозволив Попову обікрасти себе.
9'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок! Дубінчак з другої спроби відправив м'яч у сітку. Цьому передувала тривала комбінація та простріл Тимчика з протилежного флангу.
7'
Перспективно виглядала контратака киян, але Сидорчук загальмував її невдалим пасом. У підсумку Дубінчака вдалося вивести на удар, але кут був надто гострим.
5'
Простріл Малувуну до карного не пройшов, м'яч у руках у Бущана.
3'
Динамо трохи поконтролювало м'яч під пресингом суперника, зараз Янг Бойз у позиційній атаці. Обмінюються володіннями.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Склад Янг Бойз на перший тайм: Расіоппі (в), Угрінич, Камара, Еліа, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ніассе, Бішель, Малувуну, Сілер.
Інфо
Склад Динамо на перший тайм (4-2-3-1): Бущан — Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик — Сидорчук (к), Шапаренко — Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко — Беніто.
Кияни в це міжсезоння встигли обіграти Динамо Бухарест (4-1), другу команду Вольфсберга (8-0) і словенський Триглав (9-0). Усі поєдинки були закритими для глядачів.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Янг Бойз – Динамо Київ.
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Анонс матчу Янг Бойз - Динамо 12.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Янг Бойз (Берн) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 12.07.2023
Час початку матчу: 20:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Янг Бойз (Берн) та командою Динамо (Киев):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Янг Бойз у попередньому футбольному матчі 05.07.2022 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

команди Янг Бойз був зіграний проти Винтертур - 29.05.2023, у рамках Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Вольфсбергер - 08.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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