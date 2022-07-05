Янг Бойз - Динамо онлайн трансляція матчу

між командою Янг Бойз (Берн) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 12.07.2023
Час початку матчу: 20:05
Історія протистоянь Янг Бойз (Берн) та командою Динамо (Киев):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Янг Бойз у попередньому футбольному матчі 05.07.2022 закінчилось : 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Янг Бойз (Берн)
Країна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
команди Янг Бойз був зіграний проти Винтертур - 29.05.2023, у рамках Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
команди Динамо був зіграний проти Вольфсбергер - 08.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
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