Динамо - Аріс онлайн трансляція матчу

між командою Динамо (Киев) та командою Аріс (Лимасол) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 16.07.2023
Час початку матчу: 19:10
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
команди Динамо був зіграний проти Янг Бойз - 12.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Аріс (Лимасол)
Рік заснування Арис (Лимасол): 1930
Країна: Кипр
команди Аріс був зіграний проти Нефтчі - 28.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нефтчі.
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