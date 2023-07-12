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Динамо - Аріс онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 16 липня 2023, 19:10
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
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перерыв
Аріс
Лимасол
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
22%
Аріс
27%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 20:05 Янг Бойз 3 - 3 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 18:30 Динамо 8 - 0 Завершено Вольфсбергер В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 18:20 Динамо 4 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
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Останні матчі - Аріс
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 20:00 Нефтчі 3 - 0 Завершено Аріс П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 20:30 Аріс 2 - 0 Завершено Нефтчі В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
22%
Аріс
27%
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Лєднєв не встиг за передачею на хід на правий фланг атаки.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
44'
Зміщення з правого флангу завершилось ударом низом у суперника.
43'
Небезпечний момент
Небезпечний дальній постріл із правого флангу від Дімітріу пройшов повз протилежну стійку.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сидорчук зумів у боротьбі забрати м'яч у Брауна перед чужим штрафним, після чого пішов ліворуч від Мадьюба, і пробив низом у ближній кут!
40'
Буяльський не дістався до прострілу з лівого флангу в центрі штрафного.
38'
Небезпечний момент
Кабаєв отримав переведення до лівого флангу атаки, після чого зіграв усередину штрафного на Буяльського, але той із гострого кута не переграв воротаря ударом низом.
36'
Небезпечний момент
Шполярича знайшли прострілом із лівого флангу на ближній кут воротарського, але він запустив м'яч над воротами другим дотиком.
35'
Черговий фол від Сидорчука, але вже в центральній зоні перед чужим штрафним.
33'
Жовта картка
Сидорчук фолом був змушений зривати контратаку через правий фланг від суперників, хоча фолу проти Дубінчака на чужій половині до цього арбітр не побачив.
31'
Шполярич із центральної зони перед штрафним влучив дальнім ударом у захисника.
29'
Навіс із лівого флангу від Дубінчака зняли над штрафним захисники.
27'
Офсайд
Переведення на лівий фланг атаки спіймало Кабаєва в офсайді.
25'
Жовта картка
Сане зіграв у підкаті проти Дубінчака на правому фланзі, після чого на нього нагримав Шапаренко.
23'
Жорсткий фол проти Шапаренка на лівому фланзі захисту Динамо.
21'
Аріс сконцентрувався на своїй половині та не розкривається.
19'
Грішать невдалими передачами в центрі поля обидві команди.
17'
Офсайд
Із офсайду робив простріл до штрафного Дубінчак на завершення широкого розіграшу.
15'
Штрафний на лівому фланзі атаки заробив Кабаєв, але зі швидкого розіграшу нічого не вийшло.
13'
Аріс намагається знову забрати м'яч до себе під контроль.
11'
Медьюб у центрі поля отримав пошкодження в боротьбі проти Беніто.
10'
Офсайд
А тепер і сам Буяльський в офсайді під час передачі з правого флангу під ніс воротарю від Беніто.
9'
Офсайд
Лєднєву не дали пробити на завершення зміщення з правого флангу, а відскоку від Буяльського пішов у офсайд на Беніто.
7'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу від Каю припав на голову Медьюбу, але той цього разу поцілив повз дальню стійку.
5'
Динамо вдалось відвести гру від власних воріт.
3'
Пошкодження в Тимчика за підсумком боротьби в повітрі проти суперника на правому фланзі захисту.
2'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу в центрі головою завершував Медьюб, але не поцілив у площину воріт.
1'
Суперники розпочали з кутового на правому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Початок матчу відкладено до 19:10.
"Біло-сині" до цього обігравали Динамо з Бухареста (4:1) та резервний склад австрійського Вольфсберга (8:0), а також зіграли внічию проти швейцарського Янг Бойз (3:3).
Аріс: Баджи — Сане, Медьюб, Яндаль, Каю — Браун, Шьоке — Дімітріу, Штепінські, Шполярич — Монтнор.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Боль, Шепелєв, Андрієвський, Горбач, Караваєв, Малиш, Дячук, Діалло, Царенко, Волошин, Рамадані
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Лєднєв, Беніто, Кабаєв.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Sports center of Knittelfeld (Кніттельфельд, Австрія) зіграють Динамо Київ та кіпрський Аріс.
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Анонс матчу Динамо - Аріс 16.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Аріс (Лимасол) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 16.07.2023
Час початку матчу: 19:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Янг Бойз - 12.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Аріс (Лимасол)
Рік заснування Арис (Лимасол): 1930
Країна: Кипр

команди Аріс був зіграний проти Нефтчі - 28.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нефтчі.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Аріс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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