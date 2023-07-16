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Динамо - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 19 липня 2023, 19:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
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18'
Аль-Хіляль
Эр-Рияд
Хід матчу
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
36%
Нічия
31%
Аль-Хіляль
33%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 19:10 Динамо 4 - 0 Завершено Аріс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 20:05 Янг Бойз 3 - 3 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 18:30 Динамо 8 - 0 Завершено Вольфсбергер В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
05.07.2023 - 18:20 Динамо 4 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Аль-Хіляль
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль П
Клубний чемпіонат світу 2023
07.02.2023 - 21:00 Фламенго 2 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
04.02.2023 - 16:30 Відад 1 - 1 Завершено Аль-Хіляль Н
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Аль-Хіляль 0 - 4 Завершено Аль-Ахлі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хіляль 0 - 1 Завершено Челсі П
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Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
36%
Нічия
31%
Аль-Хіляль
33%
Трансляція
10'
Небезпечний момент
Беніто вискакував перед Кулібалі під час передачі на хід через правий фланг, але голкіпер зіграв на дальньому виході, після чого здалеку добивав Буяльський, але спрямував м'яч повз ворота.
8'
Жезуш побіг до бокового арбітра щось доводити.
7'
Намагаються суперники відповісти в позиційній атаці, але особливого успіху не мають.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Раптова атака Динамо через правий фланг завершилась ударом у дотик від Буяльського з кута штрафного під дальню стійку з передачі Тимчика.
4'
Динамо без особливих успіхів намагається залишити власну половину поля.
2'
Простріл Майкла з правого флангу захисник блокував у аут.
1'
Аль-Хіляль одразу ввімкнув пресинг на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Аль-Хіляль: Аль-Маюф — Сауд, Кулібалі, Аль-Будаїхі, Нассер — Невеш, Мілінкович-Савич, Ад-Давсарі — Каррільйо, Аль-Хамдан, Майкл.
Запасні: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Бражко, Ванат, Андрієвський, Горбач, Караваєв, Малиш, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Лєднєв, Волошин, Рамадані.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Беніто, Кабаєв.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Іпподром (Занкт-Файт-ан-дер-Ґлан, Австрія) зіграють Динамо Київ та аравійський Аль-Хіляль.
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Анонс матчу Динамо - Аль-Хіляль 19.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.07.2023
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Аріс - 16.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)
Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Країна: Саудовская Аравия

команди Аль-Хіляль був зіграний проти Реал - 11.02.2023, у рамках Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Аль-Хіляль онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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