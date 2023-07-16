Динамо - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Аль-Хіляль 19.07.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 19.07.2023

Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



команди Динамо був зіграний проти Аріс - 16.07.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)

Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957

Країна: Саудовская Аравия



команди Аль-Хіляль був зіграний проти Реал - 11.02.2023, у рамках Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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