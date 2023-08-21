Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 21.08.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 12.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 12.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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