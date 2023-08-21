Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

21.08.2023 в 17:07 Чи повернеться Зінченко? Крістал Пелас – Арсенал. Анонс і прогноз матчу 2-го туру АПЛ на 21.08.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "орлами" і "канонірами" в рамках чемпіонату Англії