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Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 серпня 2023, 22:00 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 1
Оновити
72'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
27' Джордан Айю
54' Odegaard, Martin 60' Tomiyasu, Takehiro
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
19%
Нічия
28%
Арсенал
53%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Arsenal FC is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 21-15 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 26 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 49-29 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Crystal Palace (4-1 at home and 2-0 away).
  • Crystal Palace haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 16% of their matches, Arsenal FC in 46% of their matches.
  • Crystal Palace wins 16% of halftimes, Arsenal FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 44% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Crystal Palace.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Crystal Palace scores 1.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 1.4.
  • Crystal Palace scores 1.16 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
20
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Головні події
60'
Tomiyasu, Takehiro
54'
Odegaard, Martin ГООЛ!
Джордан Айю
27'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
19%
Нічия
28%
Арсенал
53%
Склади команд
1
Сем Джонстон
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
28
Doucoure, Cheick Oumar
8
Lerma, Jefferson
15
Schlupp, Jeffrey
10
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
1
Ramsdale, Aaron
5
Partey, Thomas
4
White, Ben
2
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
    27
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 1
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    54
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
    60
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Кутові
8
2
Удари в отвір
3
7
Штрафні
7
2
Сейви
2
7
Фоли
6
32%
Володіння м'ячем
68%
1
ЖК
1
3
Удари повз
5
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Крістал Пелес - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
67'
Друга жовта
63'
60'
Жовта картка
Томіясу настільки довго вкидав аут, що отримав попередження.
58'
Перспективна позиція для штрафного була в господарів, але Езе не зміг спрямувати мʼяч у площину воріт.
53'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Едегор відправив мʼяч у лівий кут, а воротаря — в правий.
51'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Кристал Пелас! Мартінеллі швидко розіграв штрафний, що дозволило Нкетії заробити одинадцятиметровий.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм позаду й атакувальний доробок Арсенала дуже скромний. Артета має щось вигадати, якщо хоче взяти сьогодні три очки.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
43'
Мартінеллі залишився один на куті карного та отримав передачу під удар злету, але не піймав мʼяч на ногу та пробив дуже неточно.
36'
Ще один момент був у Нкетії. Класну комбінацію англієць хотів завершити не менш класно, перекинувши воротаря. Все ж таки це був надто складний удар за виконанням.
35'
Як же Саліба солідно грає в захисті. Аю на швидкості проривався до воріт, але французький захисник зупинив його в підкаті.
29'
Небезпечний момент
Нкетіа блискуче зіграв і міг відкривати рахунок! Захисників і воротаря вже відіграв, але влучив у штангу.
27'
Едегор навісив зі штрафного, а Партей відгукнувся на цю передачу. Проблеми виникли тільки з ударом, мʼяч пішов навіть не в напрямку воріт.
21'
Намагаються хоча б мінімально загрожувати воротам Рамсдейла господарі, поки що це виключно дальні удари. Більшість із них блокується.
16'
Едуар вже увійшов до карного та останнім на його шляху до воріт був Вайт. Ідеально зіграв один в один захисник Арсенала.
14'
Сака заробив кутовий і сам же його виконав. Джонстон вийшов із воріт і впевнено забрав мʼяч.
11'
Удар Сака був надто мʼяким, щоб створити проблеми голкіперу. Хоча в площину влучив.
10'
Гра під повним контролем Арсенала і Кристал Пелас це, схоже, повністю влаштовує.
5'
Каноніри виконали кутовий, жодної загрози воротам суперника не створили.
2'
Арсенал активно розпочав, Мартінеллі та Сака завдали по удару в ході однієї атаки. Обидві спроби було заблоковано.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Девід Кут.
Запасні: Меттьюз (в), Ахамада, Гордон, Клайн, Рак-Сак’ї, Рідевалд, Річардс, Томкінс.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Ворд (к) — Лерма, Дукуре — Шлупп, Аю, Езе — Едуар. Головний тренер — Рой Ходжсон.
Запасні: Рая (в), Вієйра, Габріел, Жоржиньо, Зінченко, Ківьор, Нелсон, Сміт-Роу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рамсдейл — Партей, Саліба, Вайт, Томіясу — Гаверц, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Нкетіа, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру АПЛ Кристал Пелес – Арсенал.
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Анонс матчу Крістал Пелес - Арсенал 21.08.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 21.08.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Крістал Пелес (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - Арсенал можна подивитися 21.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 12.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 12.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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