Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Фулгем 26.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 26.08.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Крістал Пелес - 21.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Брентфорд - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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