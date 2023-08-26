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Арсенал - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 серпня 2023, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
Фулгем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Fulham FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 11 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 0 times. The goal difference is 36-13 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 32 meetings, Arsenal FC have won 23 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 71-23 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Fulham FC (2-1 at home and 3-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches.
  • Arsenal FC have won 3 home matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Fulham FC in their last 16 encounters.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 45% of their matches, Fulham FC in 27% of their matches.
  • Arsenal FC wins 45% of halftimes, Fulham FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.6 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Fulham FC is 1.
  • Arsenal FC scores 2.3 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Fulham FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
7
Перемог
12
Ігор
1
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2019/2020
12.09.2020 - 14:15 Фулгем 0 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
29%
Фулгем
29%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Пол Тірні.
Запасні: Рая (в), Вієйра, Габріел, Жезус, Жоржиньо, Зінченко, Нелсон, Нкетіа, Сміт-Роу.
Інфо
Стартовий склад Арсенала (4-3-3): Рамсдейл — Ківьор, Саліба, Вайт, Партей — Гаверц, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Троссар, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Родак (в), Адарабіойо, Гарріс, Карлос Вінісіус, Керні, Мбабу, Рід, Муніз, Траоре.
Інфо
Стартовий склад Фулгема (4-3-3): Лено — Робінсон, Бессі, Діоп, Тете — Перейра, Пальїнья, Лукич — Декордова-Рід (к), Хіменес, Вілсон. Головний тренер — Марку Сілва.
Арсенал набрав 6 із 6 очок у перших двох турах і йде третім. У Фулгема тільки 3 пункти і 14-та позиція.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду АПЛ між Арсеналом і Фулгемом.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - Фулгем 26.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 26.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Фулгем можна подивитися 26.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Крістал Пелес - 21.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Брентфорд - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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