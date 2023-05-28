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Тоттенхем - Шахтар онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 06 серпня 2023, 16:00 . Трансляція: XSport
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
3 - 1
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78'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
40%
Нічия
25%
Шахтар
36%
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лідс Юнайтед 1 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 15:00 Утрехт 2 - 4 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтар 0 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 18:10 Шахтар 0 - 5 Завершено АЕК П
Показати більше
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
40%
Нічия
25%
Шахтар
36%
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Шахтар
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В ефірі
XSport
Трансляція
68'
Слабке підкручення з лівого флангу від Сона полетіла до рук воротаря Шахтаря.
66'
Тоттенгем повозив Шахтар у чужому штрафному, після чого Меддісон бив здалеку з лівого флангу низом, але Різник забрав.
65'
Просто не може вийти з власної половини цими хвилинами Шахтар.
62'
Небезпечний момент
Кейн не влучив п'ятою по м'ячу під час завершення подачі з лівого флангу від Сона.
60'
Заміна
Педріньйо вийшов замість Топалова.
60'
Заміна
Очеретько грає замість Бондаренка.
60'
Жовта картка
Ромеро на правому фланзі чужої половини влетів у Криськіва зі спини.
59'
Небезпечний момент
Меддісон зіграв до центру штрафного закиданням на Сона, а той відвів ліворуч під удар Удогі, який пробив над воротами.
57'
Небезпечний момент
Кулушевські з правого флангу штрафного закручував у ближній кут, але Різник зреагував.
55'
Гоооол!!!
Гол. Сон отримав передачу на лівий фланг атаки, зіграв ближче до штрафного на Кулушевські, а той поміж ніг Матвієнку знайшов Кейна.
54'
А там ще й Лемкін отримав пошкодження.
53'
Сарр ударом у ноги Сікану на чужій половині травмував суперника.
52'
Топалов в офсайді дотягнувся до закидання на лівий фланг штрафного.
50'
Гоооол!!!
Гол. Подачу Меддісона з лівого флангу на дальній стійці завершив ударом головою Кейн.
48'
Гочолеішвілі блокував спробу Сона пробити з лівого флангу штрафного.
46'
Кулушевські збив Топалова на правому фланзі атаки.
46'
Заміна
Лемкін та Кащук вийшли на поле.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Шахтар за грою поступався своїм суперникам, але воротарі Пятов та Різник хоч не пропустили багато голів. А натомість команда ван Леувена одного разу вдало сходила в атаку й уже має не такий лячний рахунок.
Інфо
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Небезпечний момент
Передачу на хід Кулушевські до правого флангу перехоплював за межами штрафного Різник, але влучив точно в суперника, після чого захисники не пустили рикошет у порожні ворота.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 3 хв.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діамантова подача з лівого флангу від Сікана точно в голову Келсі в центрі штрафного!
43'
Запускали дальній пас до контратаки на Кейна, але того випередив захисник.
41'
Небезпечний момент
Меддісон викручував стопу під час удар із пів кола перед штрафним, але воротар парирував удар у лівий нижній кут.
39'
Бондаренка на лівому фланзі атаки збив Сарр.
38'
Гоооол!!!
Гол. Кейн із пенальті забив у правий нижній кут.
37'
Небезпечний момент
Пенальті! Сон зіграв на лівий фланг штрафного на Меддісона, а той фінтом змусив сфолити проти себе Козіка.
36'
Небезпечний момент
Різник знімав подачу з правого флангу над воротарським, але влучив у голову Сарру, рикошет від якої пішов повз дальню стійку.
34'
Небезпечний момент
Дальнім пострілом із правого флангу Емерсон спрямував м'яч до рук Різнику.
32'
Шахтар намагається піймати суперників на контратаках.
30'
Сарр спрямував дальній постріл із правого флангу суттєво вище воріт.
28'
Так само багато м'яча в Тоттенгема, як і до цього.
26'
Небезпечний момент
Гейбьєрг передачею до центрального входу до штрафного знайшов Сарра, а той із розвороту пробив під поперечину, але Різник витягнув.
24'
Небезпечний момент
Удоджи з лівого кута воротарського покотив на порожні для Сона, але того випередив Матвієнко.
22'
Є якесь пошкодження в Ромеро тим часом.
20'
Небезпечний момент
Різник потягнув складний м'яч під поперечиною від Кулушевські на завершення проходу до правого флангу штрафного.
18'
Заміна
Різник вийшов на заміну Пятову.
17'
Інфо
482 гри за Шахтар. Що за гравець!
16'
Небезпечний момент
КОРИДОР ПОШАНИ ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО АНДРІЯ ПЯТОВА!
14'
Поступово Шахтар перехоплює ініціативу.
12'
Тримає м'яч біля центральної лінії Тоттенгем. Для Шахтаря все дуже важко поки що.
10'
Бондаренка збили перед штрафним Шахтаря фолом Кулушевські.
8'
Небезпечний момент
Кейн отримав передачу на лівий фланг штрафного, після чого його удар низом у дальній кут забрав Пятов.
7'
Келсі не зачепився в центрі штрафного за подачу з правого флангу.
5'
Офсайд
Пас на хід на правий фланг атаки пішов до офсайду на Кулушевські.
4'
Офсайд
Офсайд у Келсі під час передачі на хід до лівого флангу штрафного.
3'
Небезпечний момент
Сарр із відскоку перед штрафним, після подачі кутового з правого флангу, пробив низом у центр воріт до рук Пятову.
3'
Небезпечний момент
Перехопили м'яч на правому фланзі атаки господарі, після вибивання м'яча від Пятова з власного штрафного, а Андрію в підсумку довелось тягнути удар від Кейна.
2'
Невдала передача на загострення від Сона з лівого флангу.
1'
Тоттенгем одразу бере м'яч під власний контроль.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Трубін, Пузанков, Різник, Твардовський, Лемкін, Педріньйо, Фарина, Корнієнко, Кастілло, Глущенко, Очеретько, Кащук, Траоре, В’юнник.
Шахтар: Пятов — Гочолеішвілі, Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков, Назарина, Бондаренко, Криськів — Сікан, Келсі.
Запасні: Остін, Гюнтер, Порро, Санчес, Даєр, Регілон, Скіпп, Біссума, Ло Чельсо, Перішич, Соломон, Скарлетт. Танганга, Ленгле, , Девайн, Моура, Рішарлісон, Данжума.
Тоттенгем: Вікаріо — Емерсон, Ромеро, Девіс, Удогі — Гейб’єрг, Меддісон, Сарр — Кулушевські, Кейн, Сон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та донецький Шахтар.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Шахтар 06.08.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Шахтар можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.05.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

команди Шахтар був зіграний проти Верес - 02.08.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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