Тоттенхем - Шахтар онлайн трансляція матчу

між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 16:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 28.05.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
команди Шахтар був зіграний проти Верес - 02.08.2023, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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