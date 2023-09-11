Італія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Італія - Україна 12.09.2023, Евро 2024

Поединок між командою Італія та командою Україна проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 12.09.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Італія та командою Україна:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 11.06.2019 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Північна Македонія - 09.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Північна Ірландія - 12.09.2023, у рамках турнира Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

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