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Італія - Україна онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 12 вересня 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Італія
0 - 0
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3'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
125 Користувачів зробило свій вибір
Італія
18%
Нічия
30%
Україна
52%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Italy and Ukraine is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Italy have won 6 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 0 times. The goal difference is 15-3 in favour of Italy.
  • When playing at home, Italy have not lost to Ukraine in their last 3 encounters.
  • Mateo Retegui is Italy's top scorer with 2 goals. Viktor Tsygankov has scored 2 times for Ukraine.
  • Sandro Tonali has assisted the most goals for Italy with 2. Mykhailo Mudryk is Ukraine's biggest assister (2).
  • Italy wins 1st half in 44% of their matches, Ukraine in 33% of their matches.
  • Italy wins 44% of halftimes, Ukraine wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • Italy have lost just 0 of their last 5 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Italy won 4, Ukraine won 0, 1 draws.
  • Italy scores 2 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 0.4 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and Ukraine is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and Ukraine is 0.6.
  • Italy scores 1 goals when playing at home and Ukraine scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • Ukraine haven't lost in their last 4 games.
  • Italy have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Ukraine has better performance than Italy.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Італія
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Україна
Чемпіонат Австралії 2020
11.06.2019 - 18:30 Україна 1 - 0 Завершено Італія
Міжнародні товариські матчі 2018
10.10.2018 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Італія
Збірна України 2010/2011
29.03.2011 - 21:45 Україна 0 - 2 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 21:45 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 16:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія П
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершено Італія В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Англія П
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Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 23-25
12.09.2023 - 19:32 Україна 1 - 0 Завершено Північна Ірландія В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Україна 1 - 1 Завершено Англія Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна Н
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Новини команд
Хто переможе?
125 Користувачів зробило свій вибір
Італія
18%
Нічия
30%
Україна
52%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
32
Федеріко Дімарко
95
Алессандро Бастоні
42
Scalvini, Giorgio
22
Di Lorenzo, Giovanni
23
Ніколо Барелла
5
Мануель Локателлі
16
Frattesi, Davide
20
Маттіа Дзакканьї
81
Raspadori, Giacomo
17
Zaniolo, Nicolo
1
Георгій Бущан
2
Konoplya, Yukhym
13
Ілля Забарний
27
Сергій Кривцов
16
Віталій Миколенко
6
Тарас Степаненко
17
Олександр Зінченко
7
Андрій Ярмоленко
8
Sudakov, Georgiy
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 17
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 8
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 2
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 13
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 27
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 16
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Ребров, Сергей
LIVE
Трансляція матчу Італія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Україна ніколи не перемагала Італію — 2 нічиї, 6 поразок.
Інфо
Україна йде другою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 1 поразкою — 7 очок.
Інфо
Італія йде третьою з 1 перемогою, 1 нічиєю та 1 поразкою — 4 очки.
Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Сидорчук, Яремчук, Мудрик, Буяльський, Ванат, Попов, Зубков, Караваєв, Назарина.
Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Ярмоленко, Довбик, Циганков.
Запасні: Вікаріо, Мерет, Бірагі, Романьйолі, Орсоліні, Ретегі, Ньйонто, Дарміан, Пессіна, Крістанте, Іммобіле, Тоналі, Казале.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Фраттезі, Локателлі, Барелла — Дзаніоло, Распадорі, Дзакканьї.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Хосе Ернандес Ернандес (Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють Італія та Україна.
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Коментарі(1)
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djumba (Мелитополь)
12.09.2023 о 21:44
Ничейку б отскочить..
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Останні матчі
Завершено 19:32 - Сьогодні Україна Україна 1 Північна Ірландія Північна Ірландія 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Азербайджан Азербайджан 2 Йорданія Йорданія 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Іран Іран 0 Ангола Ангола 0 Завершено 18:15 - Сьогодні Катар Катар 1 Росія Росія 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Бахрейн Бахрейн 0 Turkmenistan Turkmenistan 0

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Анонс матчу Італія - Україна 12.09.2023, Евро 2024

Поединок між командою Італія та командою Україна проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 12.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Італія та командою Україна:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 11.06.2019 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Україна можна подивитися 12.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Італія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Північна Македонія - 09.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Північна Ірландія - 12.09.2023, у рамках турнира Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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