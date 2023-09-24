  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Астон Вілла Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 вересня 2023, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Астон Вілла
Бирмингем
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Астон Вілла
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Aston Villa is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 7 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 59-28 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 60 meetings, Chelsea FC have won 31 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 15 times. The goal difference is 101-56 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Chelsea FC at home) and 0-2 (Aston Villa at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Aston Villa were number 19 in the table with 3 points. Now they are number 7 with 9 points.
  • Chelsea FC wins 1st half in 24% of their matches, Aston Villa in 43% of their matches.
  • Chelsea FC wins 24% of halftimes, Aston Villa wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Chelsea FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Aston Villa won 2, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 1.
  • Chelsea FC scores 1.38 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 7 points. Now they are number 14 with 5 points.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
19
Ігор
4
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Челсі 2 - 1 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.08.2023 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Астон Вілла
Ліга конференцій 2023/2024
21.09.2023 - 19:45 Легія 3 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
Ліга конференцій 2023/2024
31.08.2023 - 22:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Гіберніан В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 16:00 Бернлі 1 - 3 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Астон Вілла
33%
Трансляція
Інфо
Астон Вілла йде сьомою із 3 перемогами та 2 поразками — 9 очок.
Інфо
Челсі йде чотирнадцятим із 1 перемогою, 2 нічиїми та 2 поразками — 5 очок.
Запасні: Ольсен, Чемберс, Ленгле, Тілеманс, Бейлі, Дендонкер, Ремсі, Келлімен, Дуран.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Дуглас Луїс — Макгінн, Діабі, Дзаніоло — Воткінс.
Запасні: Петрович, Бергстрьом, Кукурелья, Чілвелл, Маатсен, Угочукву, Палмер, Броя, Вашингтон.
Челсі: Санчес — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо — Стерлінг, Енцо, Мудрик — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джаред Жиллетт (Австралія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та бірмінгемська Астон Вілла.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Заглембе Заглембе 1 Варта Варта 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Емполі Емполі 0 Інтер Інтер 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Металург Металург 1 Діназ Діназ 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Спарта Спарта 1 Вітесс Вітесс 0 Завершено 12:30 - Сьогодні Кремінь Кремінь 0 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Челсі" - "Астон Вілла" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 24.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Астон Вілла", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла" можна подивитися 24.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Легія - 21.09.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Легія.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.