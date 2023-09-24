Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Астон Вілла" 24.09.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 24.09.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Астон Вілла", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Борнмут" - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Легія - 21.09.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Легія.

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