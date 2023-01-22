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Вулверхемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2023, 17:00 - Молинью
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
28%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
36%
Цікаві факти
  • During the last 15 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 5 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 33-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 30 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 9 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 16 times. The goal difference is 56-34 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Wolverhampton Wanderers (3-0 at home and 3-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 6 games against Manchester City.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's away record this season: 3-0-0.
  • Hwang Hee-chan is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 8 times for Manchester City.
  • Nelson Semedo has more yellow cards (3) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Rodri has collected 2 for Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 27% of their matches, Manchester City in 49% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 27% of halftimes, Manchester City wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.4 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.2 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 1.6.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.3 goals when playing at home and Manchester City scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
2
Перемог
12
Ігор
8
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 21:45 Ипсвич Таун 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Вулверхемптон 5 - 0 Завершено Блекпул В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
28%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
36%
Трансляція
Інфо
В активі Сіті за перші шість турів максимальні 18 очок. У той же час вовки мають на рахунку чотири залікові пункти.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Аканджі, Діаш, Аке - Нунеш, Ковачич - Фоден, Альварес, Доку - Голанд.
Вулвергемптон: Са - Доусон, Кілман, Тоті - Семеду, Леміна, Жуан Гомеш, Аїт-Нурі - Нету, Кунья, Хван.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу сьомого туру АПЛ між Вулвергемптоном і Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" 30.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 22.01.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Ипсвич Таун - 26.09.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ньюкасл" - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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