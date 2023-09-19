Парі Сен-Жермен - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 11.03.2020 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 15.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ніцца.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Фрайбург - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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