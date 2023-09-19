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Парі Сен-Жермен - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2023, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
39%
Нічия
29%
Боруссія
32%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 5 games.
  • Borussia Dortmund haven't lost in their last 19 games.
  • Borussia Dortmund have lost none of their last 10 away matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 44% of their matches, Borussia Dortmund in 50% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 44% of halftimes, Borussia Dortmund wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 2 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Borussia Dortmund.
  • In the last 4 meetings Paris Saint-Germain won 1, Borussia Dortmund won 1, 2 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 0.75 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund is 0.5.
  • Paris Saint-Germain scores 2.19 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.39 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссія 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
15.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2023/2024
03.09.2023 - 21:45 Ліон 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2023/2024
26.08.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Тулуза 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
12.08.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 0 Завершено Лор’ян Н
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.09.2023 - 16:30 Фрайбург 2 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
01.09.2023 - 21:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Гайденгайм Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
26.08.2023 - 16:30 Бохум 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Кельн В
Кубок Німеччини 2023/2024
12.08.2023 - 16:30 Шотт Майнц 1 - 6 Завершено Боруссія В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
39%
Нічия
29%
Боруссія
32%
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія"
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Інфо
"Боруссія" (запасні): Маєр, Лотка, Алле, Бансебаїні, Нмеча, Мукоко, Озкан, Рейна, Фуллькруг, Ройс
Інфо
"Боруссія" (стартовий склад): Кобель - Ріерсон, Адеємі, Брандт, Вольф, Джан, Зюле, Забітцер, Хюммельс, Мален, Шлоттербек
Інфо
"ПСЖ" (запасні): Навас, Тенас, Солер, Руїс, Рамос, Мукіеле, Лі Кан Ін, Баркола, Данілу
Інфо
"ПСЖ" (стартовий склад): Доннарумма - Емері, Вітінья, Дембеле, Ернандес, Коло Муані, Маркіньюш, Угарте, Шкріньяр, Хакімі, Мбаппе
Футболісти "ПСЖ" поки що ще адаптовуються під вимоги Луїса Енріке. Старт чемпіонату не надто вдалий - тільки два матчі вдалося виграти в п'яти турах. Щодо гостей, то в чотирьох матчах "джмелі" ще не програвали проте і виграли всього два.
Друзі, всім привіт. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу першого туру групового турніру ЛЧ між "ПСЖ" та "Борусією" Д. Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 11.03.2020 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" можна подивитися 19.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ніцца - 15.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ніцца.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Фрайбург - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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