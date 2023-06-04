Прем'єр-ліга Онлайн Сьогодні

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Сьогодні, 04 червня - 45 трансляцій матчів
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15:13
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Початок матчу Ворскла - Шахтар перенесений через повітряну тривогу
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Бензема запрошений до Саудівської Аравії для підписання контракту наступного тижня
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14:31
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14:17
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14:16
М1925 потрібна перемога над Динамо. Текстова трансляція матчу
14:14
Пятов проти колишньої команди. Текстова трансляція матчу Ворскла - Шахтар
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