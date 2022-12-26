Трансфери Первая лига 2022/23
Трансфери ЛНЗ Черкассы - Зима 2022/23
Трансферы футбола
Трансфери Нива Тернополь - Зима 2022/23
Трансферы футбола
Трансфери Скорук Томаковка - Зима 2022/23
Трансферы футбола
Трансфери Диназ Вышгород - Зима 2022/23
Трансферы футбола
Ушел Офіційно
Максим Кулиш
23 года, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Олег Вакуленко
23 года, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека
20 лет, Нигерия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Сергей Ичанский
27 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Богдан Духота
21 год, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Возврат из аренды
Ушел Офіційно
Владислав Гарнага
22 года, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансфери Буковина Черновцы - Зима 2022/23
Трансферы футбола
Ушел Офіційно
Николай Павлюк
27 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Андрей Шишигин
28 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Виталий Чеботарев
26 лет, Украина
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Семен Даценко
28 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Александр Жумыга
23 года, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Игорь Кошман
27 лет, Украина
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Андрей Королянчук
31 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Никита Комисар
24 года, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансфери ФСК Мариуполь - Зима 2022/23
Трансферы футбола
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