ФК Полесье - на грани исчезновения: облсовет сократил расходы

ФК "Полесье" заявляет, что Житомирский областной совет отказывается от выполнения программы по софинансированию КП "Футбольный клуб "Полесье". В проекте бюджета на 2020 год не предусмотрено пункта о финансовой поддержке ФК.

Облсовет таким образом отошел от собственной программы развития футбола на 2018-2021 годы, которая была утверждена еще в марте 2018-го.

Согласно программе, в 2020 году облсовет должен предусмотреть 890 000 грн на межсезонные сборы, 333 000 грн - на приобретение инвентаря и экипировки, а также 4,8 млн грн - на финансовую поддержку. Однако в последнем случае предложено выделить лишь 1,9 млн грн.

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В свою очередь Житомирский городской совет подтвердил свои обязательства - финансирование клуба в размере 4,8 млн грн.

В клубе напоминают, что облсовет финансировал клуб 2018 году - в размере 1,7 млн грн. а 2019 - 4 млн грн. Кроме того, в рамках программы были профинансированы зимние сборы 2018 и 2019, закуплено экипировки на сумму 300 000 грн.

"Обращаемся к Житомирскому областному совету и Житомирской областной государственной администрации с просьбой оказать финансовую поддержку футбольному клубу "Полесье". Ведь история имеет свойство повторяться - ровно 15 лет назад команда снялась с соревнований Первой лиги, закончив первый круг чемпионата сезона 2004/2005 годов. После этого Житомирщина находилась целых 12 лет в футбольном небытии", - напоминают в футбольном клубе.

В "Полесье" напомнили, что по возвращении большого футбола в Житомир с 8 сентября стадион "Спартак-Арена" был заполнен на каждом домашнем матче. А ФК "Полесье" является одной из самых посещаемых команд Второй лиги.

"Обращаемся с просьбой при утверждении областного бюджета на 2020 год ...предусмотреть предоставление финансовой поддержки КП "Футбольный клуб "Полесье" в размере 4,8 млн грн. Ведь без Вашей финансовой поддержки город может потерять команду, которую возрождали в течение нескольких лет", - предостерегли облсовет в ФК.