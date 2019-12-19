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Экс-игрок сборной Украины может перейти в клуб Второй лиги

Вторая лига
(3 голосов)

Из Житомира

Экс-игрок сборной Украины может перейти в клуб Второй лиги
Новина українською

Александр Ковпак, 36-летний нападающий, который в свое время играл в "Таврии", "Арсенале", "Ворскле", "Севастополе", может продолжить карьеру в житомирском ФК "Полесье".

Последним клубом Александра был одесский "Черноморец". Игрок провел в этом сезоне 6 матчей. Покинул команду в ноябре.

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Добавим, что "Полесье" занимает второе место в турнирной таблице группы А во Второй лиге.

Напомним, что в 2013 году Александр Ковпак провел 3 матча за национальную сборную Украины.

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В статье: Александр Ковпак Вторая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Источник:
Трибуна

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