Экс-игрок сборной Украины может перейти в клуб Второй лиги

Александр Ковпак, 36-летний нападающий, который в свое время играл в "Таврии", "Арсенале", "Ворскле", "Севастополе", может продолжить карьеру в житомирском ФК "Полесье".

Последним клубом Александра был одесский "Черноморец". Игрок провел в этом сезоне 6 матчей. Покинул команду в ноябре.

Добавим, что "Полесье" занимает второе место в турнирной таблице группы А во Второй лиге.

Напомним, что в 2013 году Александр Ковпак провел 3 матча за национальную сборную Украины.