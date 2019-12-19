Куницын: УЕФА постелит газон за 1 млн евро на стадионе в Бериславе

Экс-президент Федерации футбола Крыма Сергей Куницын сообщил, что УЕФА до сих пор не выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, так как ожидает старта строительства стадиона в Бериславе.

"Сразу было оговорено, что эти деньги пойдут туда [на строительство стадиона в Бериславе]. Месяц назад нам сказали, что в рамках этого проекта УЕФА берет на себя задачу постелить на стадионе газон и сертифицировать его. Чтобы там могла играть даже команда Премьер-лиги. По их подсчетам, это как раз обойдется в один миллион евро. А на украинской стороне обязательства построить трибуны, раздевалки и т.д. – все, что вокруг газона.

С нашей стороны мы сделали проект стадиона в Бериславе – его создала днепропетровская компания. Районный совет выделил на это миллион гривен и землю. Как депутат я добился, чтобы из бюджета выделили 10 миллионов гривен.

Они сами будут заниматься установлением этого газона, а не просто перечислят нам деньги. Нас это устраивает. Поэтому все договоренности в силе", — сказал Куницын.

Напомним, решение о выделении 2 млн евро было принято УЕФА еще весной 2017 года. Сумму было решено поделить поровну между Крымским футбольным союзом, основанным на территории полуострова после аннексии Россией, и Федерацией футбола Крыма, которая возобновила работу на территории Украины в 2016-м.