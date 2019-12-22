Вторая лига
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Олег Шумовицкий возглавил винницкую Ниву на постоянной основе
Наставник избавился от приставки и.о.
Олег Шумовицкий стал новым постоянным наставником "Нивы". Об этом сообщает официальный сайт винницкого клуба.
С 26 ноября специалист руководил командой в качестве временного наставника, когда клуб по собственному желанию покинул Колинз Нгаха.
Винницкий клуб после 20 туров идет 9-м в турнирной таблице группы А второй лиги.
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Источник:ФК Нива
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