Олег Шумовицкий возглавил винницкую Ниву на постоянной основе

Олег Шумовицкий стал новым постоянным наставником "Нивы". Об этом сообщает официальный сайт винницкого клуба.

С 26 ноября специалист руководил командой в качестве временного наставника, когда клуб по собственному желанию покинул Колинз Нгаха.

Винницкий клуб после 20 туров идет 9-м в турнирной таблице группы А второй лиги.