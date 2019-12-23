  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Шесть игроков покинули Верес
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шесть игроков покинули Верес

Вторая лига
(1 голосов)

Ротация в ровенском клубе

Шесть игроков покинули Верес
Новина українською

Ровенский "Верес" объявил о прекращении сотрудничества с шестью игроками.

Команду покинули Игорь Фияло, Валерий Сад, Сергей Любчак, Иван Гребенюк и Виталий Тимофеенко.

Все контракты игроков разорваны по обоюдному согласию сторон.

Также "Верес" покинул и Марьян Мысык, который выступал за ровенскую команду на правах аренды. Марьян вернулся в "Рух", которому принадлежат права на игрока.

Напомним, что после осенней части нынешнего сезона "Верес" занимает третье место в группе А Второй лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Виталий Тимофеенко Иван Гребенюк Сергей Любчак Игорь Фияло Валерий Сад
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...