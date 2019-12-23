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Шесть игроков покинули Верес
Ротация в ровенском клубе
Ровенский "Верес" объявил о прекращении сотрудничества с шестью игроками.
Команду покинули Игорь Фияло, Валерий Сад, Сергей Любчак, Иван Гребенюк и Виталий Тимофеенко.
Все контракты игроков разорваны по обоюдному согласию сторон.
Также "Верес" покинул и Марьян Мысык, который выступал за ровенскую команду на правах аренды. Марьян вернулся в "Рух", которому принадлежат права на игрока.
Напомним, что после осенней части нынешнего сезона "Верес" занимает третье место в группе А Второй лиги.
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Источник:Официальная страница Вереса в Фейсбук
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