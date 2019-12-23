Шесть игроков покинули Верес

Ровенский "Верес" объявил о прекращении сотрудничества с шестью игроками.

Команду покинули Игорь Фияло, Валерий Сад, Сергей Любчак, Иван Гребенюк и Виталий Тимофеенко.

Все контракты игроков разорваны по обоюдному согласию сторон.

Также "Верес" покинул и Марьян Мысык, который выступал за ровенскую команду на правах аренды. Марьян вернулся в "Рух", которому принадлежат права на игрока.

Напомним, что после осенней части нынешнего сезона "Верес" занимает третье место в группе А Второй лиги.