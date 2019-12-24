Полесье договорилось с областной властью о финансировании на первый квартал

Директор ФК "Полесье" Владимир Загурский сообщил, что клуб получит бюджетное финансирование и со стороны Житомира, и со стороны областного совета.

Господин Загурский подтвердил: накануне стало известно, что областной совет, несмотря на имеющуюся многолетнюю программу финансирования, не выделит финансирование для ФК "Полесье".

"По результатам огласки этой проблемы среди болельщиков, которые пришли под стены областного совета, информации в прессе, позицию пересмотрели, - отметил директор клуба. - Состоялось голосование, информацию также подтверждено на странице главы ОГА, - на первый квартал 2020 для "Полесья" выделено 1,8 млн грн".

В дальнейшем, отметил Владимир Загурский, областная власть во главе с председателем ОГА будет следить за исполнением бюджета и обещает найти 4,5 млн грн для финансирования ФК "Полесье" до конца года.

С другой стороны на бюджетной сессии Житомирского городского совета было заложено для ФК "Полесье" 4,8 гривен.