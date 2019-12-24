Горсовет Ровно выделил средства на реконструкцию стадиона Авангард

Депутаты Ровенского городского совета включили в бюджет на 2020 год выделение 60 млн грн на продолжение реконструкции стадиона "Авангард".

В то же время вопрос о финансировании и поддержке всех спортивных клубов был исключен из бюджета на 2020 год.

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По решению депутатов, вопрос о выделении финансовой помощи спортивным клубам будет рассматриваться на следующей сессии. Она, очевидно, состоится уже во второй половине февраля.

Добавим, что НК "Верес" рассчитывал на выделение 2,5 млн грн из бюджета Ровно.