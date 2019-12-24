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Зирка и еще 9 команд намерены заявится во Вторую лигу

Вторая лига
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10 аматорских клубов подали заявки на аттестацию во Вторую лигу

Зирка и еще 9 команд намерены заявится во Вторую лигу
Новина українською

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров рассказал о том, что желание играть во Второй лиге изъявили 10 аматорских коллективов.

"По нашим данным, заявки на вхождение во Вторую лигу подали 10 аматорских клубов. Среди них есть как известные всей стране (например, "Зирка" Кропивницкий), так и коллективы из небольших населённых пунктов Харьковской, Черниговской, Сумской областей. Процедура аттестации ещё только стартовала, так что окончательные выводы о готовности этих клубов мы узнаем весной", - сказал Макаров.

Напомним, что сейчас в двух разных группах Второй лиги играют по 11 команд.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров Зирка (Кропивницкий)
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Источник:
Sport Arena

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