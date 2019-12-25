Чернецкий: В Полесье нет равнодушных футболистов

Полузащитник "Полесья" Александр Чернецкий ближе к завершению осенней части соревнований во Второй лиге стал важным игроком в построениях команды Анатолия Бессмертного. "Полесье" на всех парах мчится в Первую лигу, однако разговоры о недофинансирование клуба из областного бюджета стали словно гром среди ясного неба.



"Еще до всех этих событий вместе с командой собрались на мини сбор, - рассказал Чернецкий. - Важно, что никто в коллективе не паниковал, все верили в лучшее. Тренерский штаб отмечал, что ничего страшного не произошло, нужно просто выполнять свою работу и не думать о негативе".



Было бы крайне несправедливо, если бы житомирская команда не вышла на весеннюю часть соревнований. Болельщики, которые создавали с открытием "Спартак-Арены" особую атмосферу, этого бы точно не поняли. "Наша команда еще не проигрывала в домашних стенах, эта серия составляет уже десять матчей. Особенно с переездом в Житомир чувствовалась своя невероятная, особая атмосфера. Дома нас трибуны гнали вперед, болельщики неистово поддерживали команду. Когда играешь при такой поддержке, ноги сами бегут вперед. Приятно, что есть возможность играть в родных для команды стенах".



Чернецкий рассказал о поразительной сухой серии без пропущенных голов, которая длилась около 680 минут. "У нас хорошая защита, квалифицированные вратари. Правда, особо не задумывались о различных сериях. Настраивались играть в свой футбол, как всегда все выкладывались на максимум своих возможностей. Важно, что у нас в команде нет равнодушных игроков. В "Полесье" собрался коллектив единомышленников, которые верят в собственные силы. Сухая серия только подтверждение правильности нашего пути. Хочется поблагодарить тренерский штаб за атмосферу, которая сейчас царит в коллективе ".



Слухи сватают в "Полесье" опытного Александра Ковпака. "Только позитив от того, что Александр может играть за нашу команду. Это опытный, квалифицированный нападающий, поигравший на высоком уровне. Уверен, что Ковпак способен помочь нам как на поле, так и за его пределами. Он может подсказать, подбодрить, а если нужно - напихать".



"Заметно, что люди в Житомире живут футболом, - считает полузащитник. - В Житомире 15 лет не было большого футбола, и болельщики за ним соскучились. В городе любят футбол. Чувствуется положительная энергетика от болельщиков и это нам помогает играть в атакующий футбол и добиваться результата. Сделаем все от себя зависящее, чтобы болельщики ходили на футбол и получали удовольствие от нашей игры".



"Полесье" закончило осеннюю часть сезона на втором месте. В Первую лигу по итогам этого сезона поднимается две команды, еще одна, которая займет третье место, сыграет в матче плей-офф с 13-14 командой Первой лиги.