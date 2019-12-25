  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Полесье зимой сыграет порядка 15 спаррингов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье зимой сыграет порядка 15 спаррингов

Вторая лига
(1 голосов)

Команда будет готовиться дома

Полесье зимой сыграет порядка 15 спаррингов
Новина українською

Главный тренер "Полесья" Анатолий Бессмертный рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

"Сейчас команда в отпуске. Игроки получили индивидуальные задания. Они будут понемногу готовиться. Основная работа начнется после 20 января. Готовиться будем дома, так как у нас не очень хорошее финансовая положение. Но ничего страшного, в Житомире достаточно нормальные сейчас условия, подготовимся здесь и все у нас будет хорошо.

В зимних турнирах не будем принимать участие, будем просто играть товарищеские матчи. Уже сейчас начинаем за них договариваться. Планируем играть их как в Киеве, так и Житомире, в другие города, возможно, будем ездить, которые находятся рядом. Нельзя сказать, что планируем играть где-то в одном месте. У нас за этот подготовительный период, это где-то 50 дней, получится 14-15 товарищеских матчей", - рассказал Анатолий Бессмертный.

Напомним, что после осенней части сезона во Второй лиге "Полесье" расположилось на второй строчке в турнирной таблице своей группы. Команда Бессмертного имеет в активе 39 очков и на два пункта отстаёт от тернопольской "Нивы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ковпак Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...