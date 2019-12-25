Полесье зимой сыграет порядка 15 спаррингов

Главный тренер "Полесья" Анатолий Бессмертный рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

"Сейчас команда в отпуске. Игроки получили индивидуальные задания. Они будут понемногу готовиться. Основная работа начнется после 20 января. Готовиться будем дома, так как у нас не очень хорошее финансовая положение. Но ничего страшного, в Житомире достаточно нормальные сейчас условия, подготовимся здесь и все у нас будет хорошо.

В зимних турнирах не будем принимать участие, будем просто играть товарищеские матчи. Уже сейчас начинаем за них договариваться. Планируем играть их как в Киеве, так и Житомире, в другие города, возможно, будем ездить, которые находятся рядом. Нельзя сказать, что планируем играть где-то в одном месте. У нас за этот подготовительный период, это где-то 50 дней, получится 14-15 товарищеских матчей", - рассказал Анатолий Бессмертный.

Напомним, что после осенней части сезона во Второй лиге "Полесье" расположилось на второй строчке в турнирной таблице своей группы. Команда Бессмертного имеет в активе 39 очков и на два пункта отстаёт от тернопольской "Нивы".