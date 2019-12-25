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В Полесье подтвердили подписание экс-форварда сборной Украины

Вторая лига
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Александр Ковпак будет играть за Полесье

В Полесье подтвердили подписание экс-форварда сборной Украины
Новина українською

Главный тренер "Полесья" Анатолий Бессмертный рассказал о нынешней кадровой составляющей своей команды, а также подтвердил информацию о том, что экс-форвард сборной Украины Александр Ковпак будет весной играть за житомирскую команду.

"Подыскиваем игрока в группу атаки, чувствуем потребность в таком футболисте. Ведем переговоры с некоторыми игроками. Могу сказать, что уже согласился перейти в "Полесье" Александр Ковпак. Доволен, что футболист с таким опытом присоединится к нашей команде. Уверен, что он принесет пользу клубу.

К нам должны приходить футболисты, которые на голову сильнее тех, кто уже у нас играет. Пока не планируем приглашать звездных, дорогих игроков, ведь не можем себе этого позволить, к тому же нам это не нужно. Обращать внимание на человечность футболистов, их характер и умение работать в коллективе", - рассказал Бессмертный.

Напомним, что после осенней части сезона во Второй лиге "Полесье" расположилось на второй строчке в турнирной таблице своей группы. Команда Бессмертного имеет в активе 39 очков и на два пункта отстаёт от тернопольской "Нивы".

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В статье: Александр Ковпак Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир)
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