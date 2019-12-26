Винницкая Нива призывает ОГА и областной совет профинансировать клуб в 2020 году

Завершается 2019 год, а значит в областях закладывается бюджет на год следующий.

В связи с этим, напомнили о себе и винницкая "Нива", которая разместила на своем официальном сайте заявление к Винницкой ОГА и областному совету.

Клуб, который на протяжении трех последних лет финансировался из местных бюджетов, заявил, что для нормального существования в 2020 году "Ниве" нужно порядка 1 млн гривен.

При этом, председатель областной федерации футбола Игорь Гатауллин заверил, что всячески будет поддерживать "Ниву".

Также дал свой комментарий по поводу финансирования "Нивы" председатель бюджетной комиссии Винницкого областного совета Геннадий Мазур:

- У нас есть письмо-обращение о финансовой поддержке "Нивы" в Винницкой ОГА и Винницкого облсовета. На бюджетной комиссии мы рассматривали этот вопрос и приняли решение, чтобы главный распорядитель средств (управление по физической культуре и спорту Винницкого ОГА) поддержал "Ниву" из средств, предусматриваемых на проведение спортивных мероприятий. В частности, из федерацию футбола области оказать финансовую поддержку в рамках 1 млн. Грн. на содержание ФК "Нива".