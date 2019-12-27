Тренер Таврии Шевченко: Днепр-1 играет в УПЛ, Металлист 1925 среди лидеров Первой лиги, а у нас чувствуется регресс

Главный тренер симферопольской "Таврии" Сергей шевченко подвел итог выступлений команды в осенней части чемпионата Второй лиги.

"Главное, что команда не снялась с соревнований, доиграли осеннюю часть сезона. В такой сложной ситуации удавалось получать зачетные пункты. Это вообще фантастика. Пока не видим каких-то конкретных изменений, но нужно время. Нужно усиливать состав, ведь без этого команда не сможет прогрессировать. Игроки должны понимать, что у клуба сейчас стабильная ситуация, выплачивается зарплата. Без этого к нам никто не перейдет. Конечно, именитым игрокам необходимо предлагать высокую зарплату. Все зависит от финансовой ситуации, бюджета клуба.

Когда играли в чемпионате Украины среди любителей, на равных могли соперничать с "Металлистом 1925", СК "Днепр-1". У нас тогда был хороший кадровый подбор исполнителей, точечно усиливались. Могли ставить перед собой амбициозные задачи, но к сожалению, сейчас испытываем существенные проблемы. СК "Днепр-1" играет в Премьер-Лиге, харьковчане среди лидеров Первой лиги, а у нас чувствуется регресс.

Первой свой год в чемпионате Украины среди любителей очень неплохо проявляли себя, болельщики с удовольствием ходили на наши матчи. Люди приезжали из Крыма, из других городов. Если у команды нет результата, то конечно, зрительский интерес уменьшился. Для того чтобы добиваться результата необходимо сначала стабилизировать финансовую ситуацию, вложить в клуб средства, усилиться. К сожалению, с мая не получали средств. О каких результатах можно говорить?", - сказал Шевченко.

Напомним, что крымчане, которые переживают острый финансовый кризис, после осенней части чемпионата расположились на 8-м (из 11-ти) месте в своей группе Второй лиги.