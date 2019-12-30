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Наставник тернопольской Нивы Малык признан лучшим тренером Второй лиги по итогам 2019 года

Вторая лига
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В пятерку лучших также вошли Сергей Соловьев, Эдуард Хавров, Анатолий Бессмертный и Юрий Ярошенко

Наставник тернопольской Нивы Малык признан лучшим тренером Второй лиги по итогам 2019 года
Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" Василий Малык признан лучшим тренером Второй Лиги в 2019 году.

Специалист получил по итогам года от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4.46 (максимальный - 5).

Также в топ-5 тренеров по итогам года вошли Сергей Соловьев ("ВПК-Агро"), Эдуард Хавров ("Кристалл"), Анатолий Бессмертный ("Полесье") и Юрий Ярошенко ("Альянс").

Напомним, что после осенней части сезона тернопольская "Нива" с 41 зачетным баллом лидирует в своей группе Второй лиги, опережая ближайшего конкурента ("Полесье") на два пункта.

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В статье: Анатолий Бессмертный Эдуард Хавров Кристалл (Херсон) Василий Малык Юрий Ярошенко Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Нива Тернополь Альянс (Липовая Долина) Сергей Соловьев
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