Тернопольская Нива ищет инвесторов - официальное заявление клуба

Тернопольская "Нива" выступила с открытым заявлением, в котором ищет инвестиционной поддержки и финансовых вливаний. Напомним, что после осенней части сезона тернопольская "Нива" с 41 зачетным баллом лидирует в своей группе Второй лиги, опережая ближайшего конкурента ("Полесье") на два пункта.

"Успешное выступление команды влечет за собой увеличение финансовых затрат. И накануне нового года мы стоим на пороге формирования годового бюджета клуба, который должен включать в себя и потенциальные расходы для участия в Первой лиге.

Ни для кого не секрет, что весь груз финансирования футбольного клуба "Нива" лежит на плечах лишь одной структуры. Никакой посторонней помощи ни от власти, ни от других частных компаний футбольный клуб не получает.

Мы видим яркие примеры плодотворного сотрудничества бизнеса и власти в других командах Второй и Первой лиг, в частности, по имеющейся нам информации, местные бюджеты выделяют:

"Металлург" - 21 млн., "Прикарпатье" - 20 млн. Грн., "Подолье" - 4 млн., "Никополь" - 7 млн., "Кристалл" - 6 млн., ФК "Калуш" - 3 млн.

Мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества и софинансирования клуба, до переформатирования формы собственности в акционерное общество, что позволит потенциальным инвесторам стать непосредственными акционерами клуба.

В случае, если нам не удастся найти поддержки у властных или иных структур, клуб рискует не принять дальнейшего участия во Всеукраинских соревнованиях и потерять профессиональный статус.

Просим болельщиков и журналистов домомогты нам в этой ситуации и совместными усилиями сохранить бренд "Нива" Тернополь с более чем 40-летней историей", - сказано в заявлении.