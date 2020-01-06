Нива продолжит участие в чемпионате Второй лиги

Футбольный клуб "Нива" заручился поддержкой еще двух бизнес-структур из Тернополя и продолжит участие в чемпионате Второй лиги, чтобы выполнить поставленную накануне сезона задачу, а именно – выход в Первую лигу.

Для достижения нужного результата по итогам третьего круга и уверенности в перспективах, клуб не прекращает поиски потенциальных инвесторов и партнеров, а также приглашает всех желающих присоединиться к финансированию ФК "Нива" – особенно представителей властных структур.

Клубом уже начата процедура создания акционерного общества, что позволит привлечь к финансированию, как властные структуры, так и юридических и физических лиц, которые будут иметь возможность стать акционерами клуба. Они смогут влиять на кадровую политику клуба, выбирая директора и представителей на другие руководящие должности.

Списки акционеров ежемесячно будут публиковаться на официальном сайте клуба, как и финансовые отчеты. Из отпуска команда выйдет 28 января и начнет подготовку к третьему кругу чемпионата. Всего команда проведет четыре этапа подготовки.