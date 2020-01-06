  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Нива продолжит участие в чемпионате Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива продолжит участие в чемпионате Второй лиги

Вторая лига
(3 голосов)

Перед командой стоят задачи

Нива продолжит участие в чемпионате Второй лиги
Новина українською

Футбольный клуб "Нива" заручился поддержкой еще двух бизнес-структур из Тернополя и продолжит участие в чемпионате Второй лиги, чтобы выполнить поставленную накануне сезона задачу, а именно – выход в Первую лигу.

Для достижения нужного результата по итогам третьего круга и уверенности в перспективах, клуб не прекращает поиски потенциальных инвесторов и партнеров, а также приглашает всех желающих присоединиться к финансированию ФК "Нива" – особенно представителей властных структур.

Читайте такжеЖить по-новому - привычка или необходимость? Как клубам ПФЛ слезть с дотационной иглы

Клубом уже начата процедура создания акционерного общества, что позволит привлечь к финансированию, как властные структуры, так и юридических и физических лиц, которые будут иметь возможность стать акционерами клуба. Они смогут влиять на кадровую политику клуба, выбирая директора и представителей на другие руководящие должности.

Списки акционеров ежемесячно будут публиковаться на официальном сайте клуба, как и финансовые отчеты. Из отпуска команда выйдет 28 января и начнет подготовку к третьему кругу чемпионата. Всего команда проведет четыре этапа подготовки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Нива"

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...