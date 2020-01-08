Вице-президент Федерации футбола Крыма: Таврия должна показывать всем, что полуостров – это Украина

О проблемах и перспективах симферопольской "Таврии" в эфире Радио Крым.Реалии рассказал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

" Ситуация с невыездом – это полнейший позор, который нельзя было ни в коем случае допускать . Официальная причина – не нашлось средств, и руководители клуба, которые так себя называют, посчитали, что ехать не обязательно, что лучше получить техническое поражение, но сэкономить. На самом деле это расходится с фундаментальными понятиями спорта, борьбы, чести и уважения к клубу, к его истории".

"Спасибо болельщикам Берислава, но "Таврии" нужен переезд в более привлекательный город. Никого не хочется обидеть, так работает бизнес. Базироваться в Киеве? Я всегда привожу пример клуба "Карабах" в чемпионате Азербайджана из оккупированного города Агдам. Это топовый клуб страны, при этом он играет в столице и всем напоминает, что Карабах – це Азербайджан ".

"Хотелось бы такого же отношения к "Таврии": пусть это будет не топовый клуб, но хотя бы он не влачил бы жалкое существование, не боролся бы за выживание. Должен появиться новый собственник, какой-то адекватный менеджер, который знает, как работать с футбольным клубом, подтянет маркетинговую часть, будет работать с болельщиками и формировать саму команду. Нужен план развития клуба. Коновалову большое спасибо, клуб будет всегда ждать этих людей на трибунах, но "Таврия" требует перезагрузки и больших шагов по развитию. Если все останется так, как есть, то через год-два клуб мы уже не увидим, это будет катастрофа. Это будет удар по всей информационной политике Украины. Клуб нужно держать на уровне, чтобы показывать всем, что Крым – это Украина – и на международном уровне, и в самой стране".