Форвард Вереса отдохнул в оккупированной Ялте

Нападающий "Вереса" Юрий Соломка часть своего зимнего отпуска решил провести на оккупированных территориях.

Игрок вместе с женой посетил Ялту, о чем сам сообщил в своем Инстаграме, опубликовав в сториз фото и видео.

Между тем, согласно официальным данным пресс-служба "Вереса" до 1 февраля - в отпуске, поэтому официальные комментарии получить от клуба не удалось.

Напомним, что Юрий Соломка родился в Покровском (Днепропетровская область). Воспитанник Училища олимпийского резерва имени С.Бубки (Донецк), Предыдущие клубы: "Титан" (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Александрия", "УкрАгроКом" (Головковка), "Черноморец" (Одесса), "Гелиос" (Харьков). "Полтава", "Колос" (Ковалевка), "Полесье" (Житомир).