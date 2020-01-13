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Форвард Вереса отдохнул в оккупированной Ялте

Вторая лига
(1 голосов)

Юрий Соломка, находясь в отпуске, посетил Крым

Форвард Вереса отдохнул в оккупированной Ялте
Новина українською

Нападающий "Вереса" Юрий Соломка часть своего зимнего отпуска решил провести на оккупированных территориях.

Игрок вместе с женой посетил Ялту, о чем сам сообщил в своем Инстаграме, опубликовав в сториз фото и видео.

Между тем, согласно официальным данным пресс-служба "Вереса" до 1 февраля - в отпуске, поэтому официальные комментарии получить от клуба не удалось.

Напомним, что Юрий Соломка родился в Покровском (Днепропетровская область). Воспитанник Училища олимпийского резерва имени С.Бубки (Донецк), Предыдущие клубы: "Титан" (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Александрия", "УкрАгроКом" (Головковка), "Черноморец" (Одесса), "Гелиос" (Харьков). "Полтава", "Колос" (Ковалевка), "Полесье" (Житомир).

Форвард Вереса отдохнул в оккупированной Ялте - изображение 1

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В статье: Верес (Ровно) Юрий Соломка
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Источник:
Рівне вечірнє

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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
14.01.2020 в 00:58
Крым - это Украина, ездить туда никто не запрещал. Что не так?
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jar-ka77 (ТЕРНОПІЛЬ)
14.01.2020 в 00:36
О ЦЕ ПАТРІОТ!!!!!
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