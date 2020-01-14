Николаев-2 объявил имя нового главного тренера

В понедельник 13 января первая и вторая команды МФК "Николаев" вышли из отпуска.

При этом, в обеих командах сменился тренерский штаб. Как уже сообщалось ранее, первую команду "корабелов" принял Илья Близнюк.

А вот с "Николаевом-2" будет работать Николай Попелышко, который ранее трудился в ДЮФШ "корабелов"

Дмитрий Назаренко назначен помощником главного тренера МФК-2. Он же будет выполнять роль тренера-аналитика в двух командах.

Напомним, что "Николаев" остался без тренера в декабре прошлого года. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку были отправлены главные тренеры первой и второй команды.

На данный момент "Николаев" занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги, а "Николаев-2" в своей группе Второй лиги расположился на седьмом месте.