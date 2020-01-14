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Николаев-2 объявил имя нового главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Команду принял Николай Попелышко

Николаев-2 объявил имя нового главного тренера
Новина українською

В понедельник 13 января первая и вторая команды МФК "Николаев" вышли из отпуска.

При этом, в обеих командах сменился тренерский штаб. Как уже сообщалось ранее, первую команду "корабелов" принял Илья Близнюк.

А вот с "Николаевом-2" будет работать Николай Попелышко, который ранее трудился в ДЮФШ "корабелов"

Дмитрий Назаренко назначен помощником главного тренера МФК-2. Он же будет выполнять роль тренера-аналитика в двух командах.

Напомним, что "Николаев" остался без тренера в декабре прошлого года. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку были отправлены главные тренеры первой и второй команды.

На данный момент "Николаев" занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги, а "Николаев-2" в своей группе Второй лиги расположился на седьмом месте.

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В статье: МФК Николаев-2 Николай Попелышко
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Источник:
МФК Николаев

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