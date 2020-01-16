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Президент Вереса отреагировал на поездку одного из игроков в оккупированный Крым

Вторая лига
(7 голосов)

"Будем воспринимать это как оскорбление болельщиков"

Президент Вереса отреагировал на поездку одного из игроков в оккупированный Крым
Новина українською

Иван Надеин, президент НК "Верес", прокомментировал поездку форварда команды Юрия Соломки во время отпуска на оккупированный Россией украинский полуостров.

- Крым - это Украина. Но как человек и гражданин, я не понимаю и не разделяю того, чтобы выкладывать в социальную сеть посещение оккупированных территорий или любые действия, которые можно трактовать, как поддержку страны-агрессора.

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Это будем воспринимать как оскорбление болельщиков со всеми вытекающими последствиями. Как президент клуба скажу, что мы обязательно поговорим с игроками нашей команды. Игроки, которые на контракте с "Верес", должны понимать, что для нас патриотизм - не пустой звук.

После отпуска обязательно об этом поговорим с игроками. Они публичные люди и должны осознавать последствия необдуманных поступков.

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В статье: Вторая лига Верес (Ровно) Юрий Соломка Крым Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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