Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса отреагировал на поездку одного из игроков в оккупированный Крым
"Будем воспринимать это как оскорбление болельщиков"
Иван Надеин, президент НК "Верес", прокомментировал поездку форварда команды Юрия Соломки во время отпуска на оккупированный Россией украинский полуостров.
- Крым - это Украина. Но как человек и гражданин, я не понимаю и не разделяю того, чтобы выкладывать в социальную сеть посещение оккупированных территорий или любые действия, которые можно трактовать, как поддержку страны-агрессора.
Это будем воспринимать как оскорбление болельщиков со всеми вытекающими последствиями. Как президент клуба скажу, что мы обязательно поговорим с игроками нашей команды. Игроки, которые на контракте с "Верес", должны понимать, что для нас патриотизм - не пустой звук.
После отпуска обязательно об этом поговорим с игроками. Они публичные люди и должны осознавать последствия необдуманных поступков.