Тренер Горняка Приходько: Однозначно будем усиливаться. Наше самое болезненное место - группа атаки

Главный тренер "Горняка" Геннадий Приходько рассказал о том, как команда, которая вышла из отпуска, будет готовиться к весенней части сезона.

"Первая тренировка прошла на хорошем эмоциональном фоне. Помалу будем включаться в тренировочный процесс.

В новом году хотим показывать более содержательную игру, будем к этому стремиться. Ведь желаем радовать наших болельщиков красивым футболом и хорошими результатами.

Однозначно будем усиливаться. Наше самое болезненное место - группа атаки, поэтому мы в поиске квалифицированного нападающего.

От нас ушел Прялкин. Закончился контракт у Кателина, с которым мы ведем переговоры о продлении сотрудничества.

Также ищем еще одного вратаря, так как ушел Онопко. Конечно, хотелось бы усиления в каждую линию.

Молодежь? Если вы обратили внимание, сегодня с нами занимались футболисты "Горняка U-19" Дорошенко, Козак и Матко. Планируем задействовать их на сборах.

Возлагаем надежды на нашу "горняцкую" молодежь. Надеемся на их развитие", - сказал Приходько.

Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая 4-е место в турнирной таблице свойе группы Второй лиги, имея в активе 33 очка.