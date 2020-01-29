Тернопольская Нива нашла инвестора и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги

Тернопольская "Нива" вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.

Некоторые изменения произошли и в руководстве клуба.

Совладельцем "Нивы" стал бывший президент бронзового призера чемпионата Тернопольской области — "Агронивы" — Богдан Федоркив.

Как сообщает официальный сайт клуба, благодаря новому инвестору клуб получит финансовые вливания и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги, где сейчас лидирует в своей группе.