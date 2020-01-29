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Тернопольская Нива нашла инвестора и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Совладельцем клуба стал Богдан Федоркив

Тернопольская Нива нашла инвестора и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги
Новина українською

Тернопольская "Нива" вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.

Некоторые изменения произошли и в руководстве клуба.

Совладельцем "Нивы" стал бывший президент бронзового призера чемпионата Тернопольской области — "Агронивы" — Богдан Федоркив.

Как сообщает официальный сайт клуба, благодаря новому инвестору клуб получит финансовые вливания и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги, где сейчас лидирует в своей группе.

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В статье: Нива Тернополь
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Источник:
Нива Тернополь

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
29.01.2020 в 21:18
Цирк будет продолжаться...
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.01.2020 в 20:04
Оце реально чудова новина!Вітаю братів тернополян!
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