Вторая лига
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Тернопольская Нива нашла инвестора и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги
Совладельцем клуба стал Богдан Федоркив
Тернопольская "Нива" вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.
Некоторые изменения произошли и в руководстве клуба.
Совладельцем "Нивы" стал бывший президент бронзового призера чемпионата Тернопольской области — "Агронивы" — Богдан Федоркив.
Как сообщает официальный сайт клуба, благодаря новому инвестору клуб получит финансовые вливания и не будет сниматься с чемпионата Второй лиги, где сейчас лидирует в своей группе.
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Источник:Нива Тернополь
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
29.01.2020 в 21:18
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