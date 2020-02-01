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Наставник Горняка Приходько подвел итоги первого зимнего сбора

Вторая лига
(1 голосов)

Геннадий Приходько поделился мыслями после победы над "Энергией"

Наставник Горняка Приходько подвел итоги первого зимнего сбора
Новина українською

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над новокаховской "Энергией" (4:1).

Сегодня могу выделить только второй тайм, где показали футбол неплохого качества. На первом сборе отмечу и матч с "Ингульцом". Хотя и проиграли 2:4, заметил неплохие игровые моменты в нашем исполнении. Против молодежек "Днепра-1" и "Александрии" играли на фоне нагрузок, поэтому не было той игры, которую хотелось бы видеть. Время для подготовки еще есть. Надеюсь, в дальнейшем будем только прибавлять.

Также наставник "Горняка" подвел итоги первого тренировочного сбора.

Программу, которую запланировали на этот сбор, выполнили. Поработали плодотворно, сыграли четыре матча. Были как одноразовые, так и двухразовые тренировки.

За этот период мы получили много информации о состоянии футболистов, в том числе, просмотровых. В нашей игре пока много проблем, будем их устранять на следующих сборах. Далее пойдет увеличение нагрузок, чтобы планомерно подвести "Горняк" к началу сезона.

Что касается новичков, то подписали Горвата, продлили контракт с Кателиным. Поиск новых футболистов продолжается, ведь "Горняку" необходимо серьезное усиление.

Вашему вниманию видеообзор матча "Горняк" - "Энергия" 4:1

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В статье: Первая лига Геннадий Приходько Горняк-Спорт
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
02.02.2020 в 08:35
Підсумки підбивають ,а підводять очі..
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