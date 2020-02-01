Наставник Горняка Приходько подвел итоги первого зимнего сбора

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над новокаховской "Энергией" (4:1).

Сегодня могу выделить только второй тайм, где показали футбол неплохого качества. На первом сборе отмечу и матч с "Ингульцом". Хотя и проиграли 2:4, заметил неплохие игровые моменты в нашем исполнении. Против молодежек "Днепра-1" и "Александрии" играли на фоне нагрузок, поэтому не было той игры, которую хотелось бы видеть. Время для подготовки еще есть. Надеюсь, в дальнейшем будем только прибавлять.

Также наставник "Горняка" подвел итоги первого тренировочного сбора.

Программу, которую запланировали на этот сбор, выполнили. Поработали плодотворно, сыграли четыре матча. Были как одноразовые, так и двухразовые тренировки.

За этот период мы получили много информации о состоянии футболистов, в том числе, просмотровых. В нашей игре пока много проблем, будем их устранять на следующих сборах. Далее пойдет увеличение нагрузок, чтобы планомерно подвести "Горняк" к началу сезона.

Что касается новичков, то подписали Горвата, продлили контракт с Кателиным. Поиск новых футболистов продолжается, ведь "Горняку" необходимо серьезное усиление.