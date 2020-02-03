Фанаты подарили форварду Ковпаку две бутылки - виски и колу

Известный нападающий, который за свою карьеру успел поиграть в "Таврии", "Арсенале", "Ворскле", "Севастополе" и в сборной Украины, вчера отпраздновал 37-летие, будучи игроком второлигового "Полесья".

Футболист признается - пока есть силы, играет.

"Сейчас в моей карьере "Полесье", с которым хочется решить задачу и помочь команде повыситься в классе. Нам осталось для этого сделать один шаг. Надеюсь, все получится", - говорит Ковпак.

До лета Александр точно не собирается заканчивать карьеру.

"А там посмотрим. Может, буду совмещать роль игрока и тренера, может, полностью займусь тренерским ремеслом, - размышляет нападающий. - Может, это будет какое-то другое направление. Время покажет. Сейчас все мысли в игре и сосредоточены на "Полесье".

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Поздравляли с днем рождения Александра прежде всего семья, родители, звонили Андрей Ткачук, Владимир Чеснаков, Олег Мищенко.

"И многие другие, с кем пересекался и дружил во время карьеры. А еще я получил яркий подарок - от болельщиков "Полесья". Подарили бутылку виски "Джек Дэниэлс" и Колу. Так что придется его "оформить", чтобы хорошо запомнился (смеется). Был еще приятный подарок от "Ворсклы" - именная тарелка.

С "Полесьем" играли товарищеский матч с "Чайкой". Выиграли, но, к сожалению, отметить день рождения голом не получилось. Команда тепло поздравила, в "Полесье" отличный коллектив, хороший микроклимат. Меня тепло приняли в свою семью.

Когда был в УПЛ, мой день рождения действительно чаще всего приходился на период сборов. Отмечали или в аэропорту, или в Турции. В Киеве в это время бывал редко. Помнится, один раз с партнерами отмечали, когда был в киевском "Арсенале", - вспоминает Ковпак.