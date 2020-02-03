Ковпак вспомнил слова Михайличенко и знакомство в лифте с Андреем Шевченко

Известный украинский футболист, 37-летний ветеран Александр Ковпак, который выступает за "Полесье", вспомнил свои лучшие годы в чемпионатах Украины и матчи за сборную.

Александр отмечает, что в его карьере было много как взлетов, так и падений.

"Больше всего запомнился в футбольном плане, пожалуй, период, когда я играл в "Таврии", - вспоминает Ковпак. - Там был замечательный период, там в Крыму родились мои дети, там я стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 голов. Запомнился прежде всего замечательным коллективом еще и период в Полтаве, когда мы вышли в УПЛ, но там так и не сыграли".

В карьере Александра было и 3 матча в составе национальной сборной Украины.

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"Помню, что волнения при вызове в сборную было колоссальное. Был первый разговор с Алексеем Михайличенко, который видел это волнение и сказал, что в сборной такие же футболисты, как и я. Хотя все они для меня были "инопленятанами", звездами. Тогда же первым из игроков на базе в лифте встретился с Андреем Шевченко. Он не знал меня, спросил: "Ты кто? Из какой команды? Сколько голов забил?". Вот так и познакомились. Что касается матчей, то я не так много сыграл, чтобы были особые воспоминания в сборной. Но запомнился матч "сине-желтых" у Черногории. Была ключевая игра, в которой нам нужна была только победа. Сборная тогда выиграла 4:0. Михаил Фоменко был прекрасным мотиватором, умел свое настроение передать команде.

Радуется Александр и за современные успехи "сине-желтых".

"Самое главное, что результат они подкрепляют классной и содержательной игрой, - считает Ковпак. - Наша команда заслуженно лидировала в группе и по делу обыграла Португалию. Теперь этот результат нужно подтвердить в матчах на Евро-2020. Уверен, что украинцы не будут мальчиками для битья и докажут неслучайность успеха в отборе".