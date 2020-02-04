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Скорее жив, чем мертв. Таврия вышла из отпуска и подписала двух опытных новичков
В команду вернулись Роман Гурин и Анатолий Масалов
Симферопольская "Таврия" вышла из отпуска и начала первый сбор.
Ориентировочно 9 февраля будет проведен первый спарринг, в котором главный тренер команды Сергей Шевченко проверит функциональную готовность футболистов и просмотрит новичков.
Отметим, что ряды клуба пополнили два опытных игрока - 38-летний вратарь Роман Гурин и 29-летний полузащитник Анатолий Масалов
Оба игрока уже играли за "Таврию", были одними из лидеров, однако покинули команду прошлой зимой.
Напомним, что в осенней части сезона крымский клуб имел серьезные финансовые проблемы, из-за которых однажды не смог отправиться на регулярный матч чемпионата Второй лиги против "Авангарда-2".
Ну и отметим, что на данный момент крымчане с активом в 17 очков занимают в турнирной таблице своей группы 8 место.