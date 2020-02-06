Чистка в Таврии. 9 игроков покинули команду

В симферопольской "Таврии" продолжаются кадровые перестановки.

Клуб расстался практически со всеми футболистами, которые пришли в начале текущего сезона, который оказался неудачным для команды.

"Таврию" покинули вратари Чеботарев и Ордынский, защитники Шморгун и Искендеров, полузащитники Прихно, Скрипник и Трофименко, нападающие Макаров и Сахнюк.

Также команда усилилась тремя футболистами с опытом выступления в Первой лиге. Это 25-летний полузащитник Сергей Цыбульский, 28-летний вратарь Виталий Онопко и 25-летний защитник Павел Чмеленко.