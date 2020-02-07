Верес подписал шестерых новичков

Ровненский "Верес", который в декабре расстался с рядом игроков, объявил об усилении.

Клуб сообщил о подписании шестерых новичков. Состав ровенчан пополнили вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и форвард Дмитрий Саутин.

Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел на третьем месте в группе А Второй лиги.