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Верес подписал шестерых новичков
Команда доукомплектовывается на весну
Ровненский "Верес", который в декабре расстался с рядом игроков, объявил об усилении.
Клуб сообщил о подписании шестерых новичков. Состав ровенчан пополнили вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и форвард Дмитрий Саутин.
Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел на третьем месте в группе А Второй лиги.
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Источник:Инстаграм Вереса
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