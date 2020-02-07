  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Верес подписал шестерых новичков
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес подписал шестерых новичков

Вторая лига
(1 голосов)

Команда доукомплектовывается на весну

Верес подписал шестерых новичков
Новина українською

Ровненский "Верес", который в декабре расстался с рядом игроков, объявил об усилении.

Клуб сообщил о подписании шестерых новичков. Состав ровенчан пополнили вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и форвард Дмитрий Саутин.

Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел на третьем месте в группе А Второй лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Когут Верес (Ровно) Сергей Панасенко Руслан Зубков Дмитрий Махнев Роман Гончаренко Дмитрий Саутин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...